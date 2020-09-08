Floor cleaner FC 8 Smart Signature Line vloerreiniger

De FC 8 Smart Signature Line veegt de oude huisregel ‘Eerst stofzuigen, dan dweilen’ net zo gemakkelijk weg als alle soorten alledaags droog en nat vuil. De 2 paar tegengesteld draaiende rollen zijn doeltreffend en herstellen uw vloer in de helft van de tijd naar zijn oorspronkelijke glans**. Nu met aantrekkelijk LCD-scherm en app-verbinding: verzend een selectie van 10 reinigingsmodi die perfect geschikt zijn voor verschillende vloertypen naar het apparaat of configureer individuele reinigingsmodi voor perfecte reinigingsresultaten.