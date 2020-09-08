Floor cleaner FC 8 Smart Signature Line vloerreiniger
De FC 8 Smart Signature Line veegt de oude huisregel ‘Eerst stofzuigen, dan dweilen’ net zo gemakkelijk weg als alle soorten alledaags droog en nat vuil. De 2 paar tegengesteld draaiende rollen zijn doeltreffend en herstellen uw vloer in de helft van de tijd naar zijn oorspronkelijke glans**. Nu met aantrekkelijk LCD-scherm en app-verbinding: verzend een selectie van 10 reinigingsmodi die perfect geschikt zijn voor verschillende vloertypen naar het apparaat of configureer individuele reinigingsmodi voor perfecte reinigingsresultaten.
De FC 8 Smart Signature Line – het neusje van de zalm
Wil je een makkelijkere en snellere manier om je vloer schoon te maken? Onze nieuwe vloerreiniger, de FC 8 Smart Signature Line, verwijdert alle soorten alledaags droog en nat vuil zonder vooraf te hoeven stofzuigen.
- Ingebruikstelling van het apparaat (0:00)
- Het reinigen van harde vloeren (0:27)
- De boostmodus activeren (0:47)
- Het reinigen van delicate vloeren (0:51)
- Reinigingsmodi selecteren en verzenden (0:59)
- Maak aangepaste reinigingsmodi (1:11)
- Vul het schoonwaterreservoir (1:35)
- Leeg het vuilwaterreservoir (1:50)
- Voer de laatste reiniging uit en verwijder de accessoires (2:00)
Toestellen
De Home & Garden Applicatie
Ontdek hoe u het reinigingsresultaat kunt perfectioneren met uw FC 8 Smart Signature Line. Activeer eenvoudig Bluetooth om uw vloerreiniger te verbinden met de Home & Garden app op uw smartphone. Profiteer van ons deskundig advies en een groot aantal aanbevolen reinigingsmodi voor verschillende vloertypes, of creëer uw eigen individuele reinigingsmodi.
Signature Line
De oorsprong van WOW. Alleen de beste en meest innovatieve producten in de Indoor-categorieën dragen de handtekening van Alfred Kärcher en maken deel uit van de Signature Line.
Detergenten en accessoires
Dankzij het grote aanbod aan toebehoren voor de Kärcher Floor Cleaner, kan u uw reiniging perfect op maat aanpassen aan de eisen van uw vloer. Het standaard reinigingsmiddel, bijvoorbeeld, is geschikt voor elke harde vloer, terwijl de speciale reinigingsmiddelen voor hout en steen deze vloeren een extra verzorging en bescherming bieden.