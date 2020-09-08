Nettoyeur de sols FC 8 Smart Signature Line sans fil

Le FC 8 Smart Signature Line balaie aussi facilement la vieille règle du ménage « L'aspirateur d'abord, la serpillière ensuite » que tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien. Ses 2 paires de rouleaux en contre-rotation vont droit au but et rendent son éclat d'origine à votre sol en deux fois moins de temps**. Désormais avec afficheur LCD esthétique et connexion à une application : transmettez à l'appareil une sélection de 10 modes de nettoyage parfaitement adaptés à différents types de sol ou configurez des modes de nettoyage individuels pour des résultats de nettoyage parfaits.