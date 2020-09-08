Nettoyeur de sols FC 8 Smart Signature Line sans fil
Le FC 8 Smart Signature Line balaie aussi facilement la vieille règle du ménage « L'aspirateur d'abord, la serpillière ensuite » que tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien. Ses 2 paires de rouleaux en contre-rotation vont droit au but et rendent son éclat d'origine à votre sol en deux fois moins de temps**. Désormais avec afficheur LCD esthétique et connexion à une application : transmettez à l'appareil une sélection de 10 modes de nettoyage parfaitement adaptés à différents types de sol ou configurez des modes de nettoyage individuels pour des résultats de nettoyage parfaits.
Le FC 8 Smart Signature Line – notre produit phare intelligent
Vous cherchez une solution plus pratique et plus rapide pour nettoyer vos sols ? Notre nouveau nettoyeur de sols, le FC 8 Smart Signature Line, élimine tous les types de saletés sèches et humides du quotidien sans avoir à passer l'aspirateur au préalable.
- Mettre l'appareil en service (0:00)
- Nettoyer les sols résistants (0:27)
- Activer le mode boost (0:47)
- Nettoyer les sols délicats (0:51)
- Sélectionner et transmettre des modes de nettoyage (0:59)
- Créer des modes de nettoyage personnalisés (1:11)
- Faire l'appoint du réservoir d'eau propre (1:35)
- Vidage du réservoir d'eau sale (1:50)
- Nettoyage final et retrait des accessoires (2:00)
Appareils
L'application Home & Garden
Découvrez comment perfectionner le résultat de nettoyage avec votre FC 8 Smart Signature Line. Il vous suffit d'activer le Bluetooth pour connecter votre nettoyeur de sols à l'application Home & Garden sur votre smartphone. Bénéficiez de nos conseils d'experts ainsi que d'une multitude de modes de nettoyage recommandés pour différents types de sol ou créez vos propres modes individuels.
Signature Line
The origin of WOW. Seuls les meilleurs et les plus innovants parmi les produits des catégories Indoor arborent la signature d'Alfred Kärcher et font partie de la gamme Signature Line.
Détergents et accessoires
Grâce à la gamme étendue d'accessoires pour le Floor Cleaner de Kärcher, vous pouvez adapter votre nettoyage parfaitement aux besoins de vos sols. Le détergent standard, par exemple, convient à tous les sols durs, tandis que les détergents spéciaux pour bois et pierres offrent un soin et une protection supplémentaire à ces sols.