FAQ App Smart Control : Home & Garden App

App & verbinding
Het nieuwe assortiment hogedrukreinigers bestaat uit Power Control & Smart Control modellen. Beide types werken met de Kärcher Home & Garden app. Er is wel een belangrijk verschil:
Power Control => geen Bluetoothverbinding met hogedrukreiniger
Smart Control => wél Bluetoothverbinding met hogedrukreiniger
De tips & voorgestelde instellingen in de app moeten bij een Power Control hogedrukreiniger dus door de gebruiker zelf worden ingesteld op de hogedrukreiniger, waar dit bij een Smart Control hogedrukreiniger met 1 druk op de knop in de app automatisch geregeld wordt.
Door de Bluetoothverbinding is het verder bij Smart Control modellen mogelijk om diverse kenmerken uit te lezen. Zo kun je bijvoorbeeld in de app zien hoeveel water je hebt verbruikt en hoe lang je hebt gewerkt.
Ja, een apparaat kan meerdere keren worden geregistreerd, zodat het beschikbaar is voor verschillende gebruikers.
De hogedrukreiniger kan maximaal 5 verschillende Bluetooth-apparaten opslaan en automatisch opnieuw verbinden.
De verbinding tussen de app en het apparaat verloopt via bluetooth. De verbinding tussen het pistool en het apparaat wordt gemaakt via een standaard 868 MHz radioband.
De radio- en Bluetooth-symbolen op het pistooldisplay worden continu weergegeven en knipperen niet.
Er is geen verbinding met een stemassistent mogelijk voor de hogedrukreinigers.
Ja, je kunt de app downloaden. Maar het gebruik ervan is alleen geldig en zinvol als je thuis een Kärcher Power- of Smart Control hogedrukreiniger hebt.
Nee, op dit moment kunnen oude hogedrukreinigers (nog) niet worden geregistreerd in de Kärcher app. Deze functie is wel in ontwikkeling en volgt in een later stadium. Op dit moment werkt de app dus alleen met hogedrukreinigers van het type Power Control en Smart Control.
Kärcher bewaart de volgende zaken:
• E-mailadres dat is gebruikt om het gebruikersaccount aan te maken
• locatie van de smartphone vanwege weergegevens
• welke apparaten zijn geregistreerd
• hoe vaak zijn de apparaten met Bluetooth verbonden => Dat wil zeggen: hoe vaak is de hogedrukreiniger gebruikt
• Hoeveel water heeft de hogedrukreiniger in totaal verbruikt
• Kärcher gebruikt ze om de app-functies bij te houden
• Kärcher verbetert de app met betrekking tot de feedback van gebruikers
• Kärcher biedt mogelijkheden voor cross-selling naar andere categorieën en apparaten, maar ook voor reinigingsmiddelen en accessoires
Ja, dit hebben we uiteraard getest. De Bluetooth-verbinding blijft tenminste 10 meter stabiel. Ook met een auto tussen de hogedrukreiniger en de smartphone.
Koppelen
Activeer Bluetooth op je smartphone. Sluit de hogedrukreiniger aan op het stroomnet. Druk tegelijkertijd op de + en - knoppen op het Smart Control-pistool totdat symbolen op het display van het pistool verschijnen.
Hoe kan ik de Bluetooth-verbinding tot stand brengen tussen mijn Smart Control-pistool en de smartphone?
Activeer Bluetooth op je smartphone en druk 10 seconden op de min-knop op je pistool. Zodra het Bluetooth-symbool op het pistool stopt met knipperen en permanent zichtbaar is, is de verbinding tot stand gebracht.
Moet de hogedrukreiniger worden aangesloten met de stroomkabel wanneer je de druk van app naar pistool overbrengt?
Ja.
Als Bluetooth niet beschikbaar is, druk dan 10 seconden op '-' op het pistool. De Bluetooth-koppeling begint als je het Bluetooth-symbool ziet knipperen op het display van het pistool. Als het constant brand, is de verbinding geslaagd.
iOS vanaf versie 9 (vanaf 06/09/2010)
Android vanaf versie 5.0 (vanaf 09.06.2020)
Het nieuwe assortiment hogedrukreinigers bestaat uit Power Control & Smart Control modellen. Beide types werken met de Kärcher Home & Garden app. Er is wel een belangrijk verschil:
Power Control => geen Bluetoothverbinding met hogedrukreiniger
Smart Control => wél Bluetoothverbinding met hogedrukreiniger
De tips & voorgestelde instellingen in de app moeten bij een Power Control hogedrukreiniger dus door de gebruiker zelf worden ingesteld op de hogedrukreiniger, waar dit bij een Smart Control hogedrukreiniger met 1 druk op de knop in de app automatisch geregeld wordt.
Door de Bluetoothverbinding is het verder bij Smart Control modellen mogelijk om diverse kenmerken uit te lezen. Zo kun je bijvoorbeeld in de app zien hoeveel water je hebt verbruikt en hoe lang je hebt gewerkt.
Product & hardware
Het nieuwe assortiment hogedrukreinigers bestaat uit Power Control & Smart Control modellen. Beide types werken met de Kärcher Home & Garden app. Er is wel een belangrijk verschil:
Power Control => geen Bluetoothverbinding met hogedrukreiniger
Smart Control => wél Bluetoothverbinding met hogedrukreiniger
De tips & voorgestelde instellingen in de app moeten bij een Power Control hogedrukreiniger dus door de gebruiker zelf worden ingesteld op de hogedrukreiniger, waar dit bij een Smart Control hogedrukreiniger met 1 druk op de knop in de app automatisch geregeld wordt.
Door de Bluetoothverbinding is het verder bij Smart Control modellen mogelijk om diverse kenmerken uit te lezen. Zo kun je bijvoorbeeld in de app zien hoeveel water je hebt verbruikt en hoe lang je hebt gewerkt.
Het maximum is 4 apparaten. Als je een vijfde apparaat koppelt, wordt het apparaat dat het minst is gebruikt, verwijderd.
Nee. Er kan maar één smartphone tegelijk communiceren met de hogedrukreiniger.
Het apparaat heeft een "opwarmfase" van 30 seconden nodig totdat de boostmodus beschikbaar is. Alternatief: controleer de temperatuur van het water; boost kan alleen worden geactiveerd als de motortemperatuur laag is.
Je kunt de boost-modus elke 30 seconden gebruiken.
Omdat de motor niet gemaakt is om de hele tijd + 15bar aan te kunnen. Na 30 seconden heeft het een pauze nodig om af te koelen om schade aan de motor of oververhitting te voorkomen.
De gebruiksaanwijzing vind je in de verzenddoos van jouw apparaat of online op karcher.be.
De modellen K 4, K 5 en K 7 hebben een geïntegreerd aanzuigmechanisme en kunnen daarom water uit alternatieve waterbronnen aanzuigen. Hiervoor heb je ook de zuigslang met filter nodig (artikelnummer: 2.643-100.0).
Bevestig de zuigslang aan het apparaat bij de watertoevoer. Steek het andere uiteinde in de regenton/sloot/put. Sluit de hogedrukslang aan op het apparaat. Voordat je het apparaat inschakelt, verwijder je de spuitlans van het pistool. Druk op de hendel op het pistool zodat deze open staat en zet nu je apparaat aan. Op deze manier kan de lucht in het apparaat gemakkelijk ontsnappen en begint de hogedrukreiniger het water aan te zuigen. Het apparaat mag niet meer dan 0,5 m boven het aftappunt worden geplaatst.
Ja, dit is mogelijk. Het is raadzaam om voor het transport een waterdichte folie onder het apparaat te leggen.
Op dit moment is de Kärcher Home & Garden app alleen te gebruiken met de Power Control & Smart Control hogedrukreinigers. Maar het is zeker de bedoeling dat de app een centrale spil wordt en te gebruiken is met alle (nog te ontwikkelen) slimme Kärcher apparaten uit het Home & Garden assortiment.
Toepassingsgebieden & tips
Ja! Door de hoge druk die wordt gecreëerd in de hogedrukreiniger werk je met een gerichte en gedoseerde straal om je object te reinigen. De reinigingsprestatie is hierbij dus veel hoger dan bij gebruik van een gewone tuinslang. Een hogedrukreiniger gebruikt echter tot wel 8x minder water dan deze tuinslang!
Met de Smart Control hogedrukreinigers kun je in je app zelfs zien hoeveel water je hebt verbruikt én hoeveel je hebt bespaard ten opzichte van de tuinslang.
Afhankelijk van het model hebben Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers een waterverbruik van tussen 230 en 600 liter per uur. Ter vergelijking: elk uur stroomt er ongeveer 3.500 liter water door een tuinslang. Een reguliere kraanaansluiting in je huis is daarmee normaal gesproken dus ruim voldoende om goed met je hogedrukreingier te kunnen werken.
De hogedrukreiniger is daarmee vriendelijk voor de portemonnee en het milieu.
Kärcher adviseert een afstand tot het te reinigen object tussen 12 en 40 cm. De afstand wordt met name bepaald door de gevoeligheid van een object, logischerwijs kun je bij een harde betonvloer de straal dichter op het oppervlak houden dan bij een houten schutting.
Bij twijfel adviseren we je altijd om een klein stukje te proberen in een hoekje of andere minder opvallende plek.
Controleer de draadloze en Bluetooth-verbinding op het pistooldisplay. Koppel het pistool opnieuw als een of beide pictogrammen knipperen of niet worden weergegeven.
Het instellen van druk in de app kan alleen in combinatie met een Smart Control hogedrukreiniger. Heb je een ander model? Dan is deze functie helaas niet beschikbaar aangezien deze hogedrukreinigers niet voorzien zijn van een Bluetooth-module.