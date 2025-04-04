FAQ App Smart Control : Home & Garden App

Het nieuwe assortiment hogedrukreinigers bestaat uit Power Control & Smart Control modellen. Beide types werken met de Kärcher Home & Garden app. Er is wel een belangrijk verschil:

Power Control => geen Bluetoothverbinding met hogedrukreiniger

Smart Control => wél Bluetoothverbinding met hogedrukreiniger

De tips & voorgestelde instellingen in de app moeten bij een Power Control hogedrukreiniger dus door de gebruiker zelf worden ingesteld op de hogedrukreiniger, waar dit bij een Smart Control hogedrukreiniger met 1 druk op de knop in de app automatisch geregeld wordt.

Door de Bluetoothverbinding is het verder bij Smart Control modellen mogelijk om diverse kenmerken uit te lezen. Zo kun je bijvoorbeeld in de app zien hoeveel water je hebt verbruikt en hoe lang je hebt gewerkt.