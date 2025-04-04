FAQ Smart Control: Home & Garden app

App & connexion
La nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression comprend des modèles Power Control & Smart Control. Les deux types fonctionnent avec l'application Home & Garden de Kärcher. Mais il y a une différence importante:
Power Control => pas de connexion Bluetooth avec le nettoyeur haute pression
Smart Control => dispose bien d'une connexion Bluetooth avec le nettoyeur haute pression
Les conseils et les paramètres suggérés dans l'application doivent être réglés sur le nettoyeur haute pression par l'utilisateur, alors qu'avec un modèle Smart Control, cela se fait automatiquement par une simple pression sur un bouton de l'application.
Grâce à la connexion Bluetooth, il est également possible, dans les modèles Smart Control, de lire diverses caractéristiques. Par exemple, dans l'application, vous pouvez voir la quantité d'eau que vous avez consommée et pendant combien de temps vous avez travaillé.
Puis-je commander le nettoyeur à pression "seulement" via l'application ou tous les appareils Kärcher ?
Oui.
Oui, un appareil peut être enregistré plusieures fois, pour être disponible à plusieurs utilisateurs.
Le nettoyeur haute pression peut sauvegarder et connecter automatiquement au maximum 5 appareils Bluetooth différents.
La connexion entre l'application et l'appareil se fait par Bluetooth. La connexion entre le poignée-pistolet et l'appareil se fait via une bande radio standard de 868 MHz.
Les symboles radio et Bluetooth sur l'écran du pistolet sont affichés en clair et ne clignotent pas.
La connexion d'un assistant vocal n'est pas possible pour les nettoyeurs haute pression.
Oui, vous pouvez télécharger l'application. Mais son utilisation est uniquement valable et utile si vous avez un nettoyeur haute pression Kärcher Power ou Smart Control à la maison.
Non, à cet instant les anciens nettoyeurs haute pression ne peuvent pas (encore) être enregistrés dans l'application Kärcher. Cette fonction est en cours de développement et suivra à un stade ultérieur. À cet instant, l'application fonctionnera donc uniquement avec les nettoyeurs haute pression du type Power Control et Smart Control.
Kärcher sauvegarde les données suivantes:
- l'adresse e-mail utilisée pour créer le compte d'utilisateur
- la location du smartphone en raison des données météorologiques
- la fréquence de connexion des appareils à Bluetooth => Cest-à-dire: la fréquence d'utilisation du nettoyeur haute pression
- la quantité d'eau consommée par le nettoyeur haute pression au total
- Kärcher utilise les données pour suivre les fonctions de l'app
- Kärcher améliore de cette façon l'application suite aux réactions de ses utilisateurs
- Kärcher offre ainsi des possibilités de cross-selling vers d'autres catégories et appareils, mais aussi vers des détergents et des accessoires.
Oui, nous l'avons évidemment testé. La connexion Bluetooth restera stable pour au moins 10 mètres. Et cela également si une voiture se trouve entre le nettoyeur haute pression et le smartphone.
Raccorder
Activez Bluetooth sur votre smartphone. Raccordez le nettoyeur haute pression au réseau. Appuyez simultanément sur les boutons + et - sur le poignée-pistolet Smart Control jusqu'à ce que des symboles apparaissent sur l'écran du pistolet.
Activez Bluetooth sur votre smartphone et appuyez pendant 10 secondes sur le bouton - sur le pistolet. Dès que le symbole Bluetooth arrête de clignoter sur le pistolet et deviendra visible de façon permanente, la connexion est établie.
La machine doit-elle être connectée au câble électrique lors du transfert de la pression de l'application au pistolet ?
Oui.
Si Bluetooth n'est pas disponible, appuyez pendant 10 secondes sur '-' sur le pistolet. La connextion Bluetooth commence si vous voyez le symbole Bluetooth clignoter sur l'écran du pistolet. S'il est allumé de façon constante, la connexion est réussie.
IOS à partir de la version 9 (à partir du 06/09/2010)
Android à partir de la version 5 (à partir du 09/06/2020)
La nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression contient des modèles Power Control & Smart Control. Les deux types fonctionnent avec l'application Home & Garden de Kärcher. Mais il y a quand même une différence importante:
Power Control => pas de connexion Bluetooth avec le nettoyeur haute pression
Smart Control => dispose bien d'une connexion Bluetooth avec le nettoyeur haute pression
Les conseils et les paramètres suggérés dans l'application doivent être réglés sur le nettoyeur haute pression par l'utilisateur, alors qu'avec un modèle Smart Control, cela se fait automatiquement par une simple pression sur un bouton de l'application.
Grâce à la connexion Bluetooth, il est également possible, dans les modèles Smart Control, de lire diverses caractéristiques. Par exemple, dans l'application, vous pouvez voir combien d'eau vous avez consommée et depuis combien de temps vous travaillez.
Produit & hardware
La nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression contient des modèles Power Control & Smart Control. Les deux types fonctionnent avec l'application Home & Garden de Kärcher. Mais il y a quand même une différence importante:
Power Control => pas de connexion Bluetooth avec le nettoyeur haute pression
Smart Control => dispose bien d'une connexion Bluetooth avec le nettoyeur haute pression
Les conseils et les paramètres suggérés dans l'application doivent être réglés sur le nettoyeur haute pression par l'utilisateur, alors qu'avec un modèle Smart Control, cela se fait automatiquement par une simple pression sur un bouton de l'application.
Grâce à la connexion Bluetooth, il est également possible, dans les modèles Smart Control, de lire diverses caractéristiques. Par exemple, dans l'application, vous pouvez voir combien d'eau vous avez consommée et depuis combien de temps vous travaillez.
Le maximum est 4 appareils. Si vous voulez connecter un cinquième, l'appareil le moins utilisé sera supprimé.
Non. Un seul smartphone peut communiquer avec le nettoyeur à pression à la fois.
L'appareil a besoin d'une"phase d'échauffement" de 30 secondes jusqu'au moment où le mode Boost sera disponible. Alternative: contrôlez la température de l'eau; le mode Boost ne peut être activé que lorsque la température du moteur est basse.
Vous pouvez utiliser le mode Boost chaque 30 secondes.
Parce que le moteur n'a pas été conçu pour pouvoir supporter une pression de +15 bars en permanence. Après 30 secondes, il a besoin d'une pause pour se refroidir afin d'éviter des dommages au moteur ou des surchauffes.
Vous pouvez retrouver les instructions d'utilisation dans la boîte d'expédition de votre appareil ou en ligne sur karcher.be.
Les modèles K 4, K 5 et K 7 sont équipés d'un mécanisme d'aspiration intégré et peuvent par suite aspirer de l'eau des sources d'eau alternatives. Vous avez à cet effet également besoin d'un tuyau d'aspiration avec filtre (référence: 2.643-100.0).
Raccordez le tuyau à l'appareil tout près de l'arrivée d'eau. Insérez l'autre extrémité dans le fût / fossé / fosse de pluie. Raccordez le tuyau haute pression à l'appareil. Avant de mettre l'appareil en marche, il faudra enlever la lance du pistolet. Appuyez sur le levier du pistolet pour qu'il soit ouvert et allumez maintenant votre appareil. De cette façon, l'air dans l'appareil peut facilement s'échapper et le nettoyeur haute pression commence à aspirer l'eau. L'appareil ne doit pas être placé à plus de 0,5 m au-dessus du point de vidange.
Oui, c'est bien possible. Mais nous vous conseillons de mettre une feuille imperméable sous votre appareil pour le transport.
À cet instant, l'application Home & Garden de Kärcher peut uniquement être utilisé avec des nettoyeurs haute pression de type Power Control & Smart Control. Mais il est certainement prévu que l'application devienne un hub central et soit utilisable avec tous les appareils intelligents Kärcher (encore à développer) de la gamme Home & Garden.
Domaines d'application & conseils
Oui! La haute pression créée dans le nettoyeur haute pression permet de travailler avec un jet ciblé et dosé pour nettoyer votre objet. Les performances de nettoyage sont donc beaucoup plus élevées que celle d'un tuyau d'arrosage ordinaire. Cependant, un nettoyeur haute pression utilise jusqu'à 8 fois moins d'eau que ce tuyau !
Avec les nettoyeurs haute pression de type Smart Control, vous pouvez même voir dans votre application la quantité d'eau que vous avez utilisée et celle que vous avez économisée par rapport au tuyau d'arrosage.
Selon le modèle, les nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden ont une consommation d'eau comprise entre 230 et 600 litres par heure. À titre de comparaison : chaque heure, environ 3.500 litres d'eau passent dans un tuyau d'arrosage. Une prise de courant ordinaire à votre domicile est généralement plus que suffisante pour pouvoir fonctionner avec votre nettoyeur haute pression.
Le nettoyeur haute pression est donc excellent, non seulement pour votre portefeuille mais aussi pour l'environnement.
Kärcher recommande une distance de 12 à 40 cm par rapport à l'objet à nettoyer. La distance dépend de la sensibilité de l'objet, il est donc logique que vous deviez garder le jet plus près de la surface d'un sol en béton dur que d'une clôture en bois.
En cas de doute, nous vous conseillons toujours d'essayer une petite zone dans un coin ou un autre endroit moins visible.
Vérifiez la connexion sans fil et Bluetooth sur l'écran du pistolet. Reconnectez le pistolet si l'une ou les deux icônes clignotent ou ne sont pas affichées.
Le réglage de la pression dans l'application ne peut se faire qu'en conjonction avec un nettoyeur àhaute pression de type Smart Control. Avez-vous un autre modèle ? Malheureusement, cette fonction n'est pas disponible car ces nettoyeurs haute pression ne sont pas équipés d'un module Bluetooth.