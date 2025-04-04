FAQ Smart Control: Home & Garden app

La nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression comprend des modèles Power Control & Smart Control. Les deux types fonctionnent avec l'application Home & Garden de Kärcher. Mais il y a une différence importante:

Power Control => pas de connexion Bluetooth avec le nettoyeur haute pression

Smart Control => dispose bien d'une connexion Bluetooth avec le nettoyeur haute pression

Les conseils et les paramètres suggérés dans l'application doivent être réglés sur le nettoyeur haute pression par l'utilisateur, alors qu'avec un modèle Smart Control, cela se fait automatiquement par une simple pression sur un bouton de l'application.

Grâce à la connexion Bluetooth, il est également possible, dans les modèles Smart Control, de lire diverses caractéristiques. Par exemple, dans l'application, vous pouvez voir la quantité d'eau que vous avez consommée et pendant combien de temps vous avez travaillé.