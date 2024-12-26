Le bon choix pour gagner du temps et réduire les efforts

Guide de sélection pour trouver les bons accessoires

Le choix du bon accessoire est d'une importance capitale. L'équipement adéquat n'aide pas seulement à obtenir un résultat de nettoyage optimal, mais aussi à assurer une longue durée de vie des revêtements de sol.

En fonction de différents facteurs comme le type de surface, le degré d'encrassement et les objectifs de nettoyage spécifiques, Kärcher propose un grand choix d'accessoires pour autolaveuses aspirantes.

Des brosses spéciales jusqu'aux pads pour différents sols et différentes tâches de nettoyage, les bons accessoires permettent une extension sur mesure de votre machine selon les exigences correspondantes.