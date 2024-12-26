Accessoires pour autolaveuses aspirantes
Le petit plus : des accessoires d'origine haut de gamme pour autolaveuses aspirantes
Encore plus de choix pour encore plus de propreté ! Notre vaste gamme d'accessoires permet une extension flexible de votre autolaveuse aspirante en fonction de vos besoins. Les accessoires d'origine haut de gamme comprennent entre autres des brosses, des raclettes d'aspiration, des kits ou des pads pour divers objectifs de nettoyage. Dotez votre machine d'un équipement optimal pour un résultat de nettoyage remarquable.
Le bon choix pour gagner du temps et réduire les efforts
Guide de sélection pour trouver les bons accessoires
Le choix du bon accessoire est d'une importance capitale. L'équipement adéquat n'aide pas seulement à obtenir un résultat de nettoyage optimal, mais aussi à assurer une longue durée de vie des revêtements de sol.
En fonction de différents facteurs comme le type de surface, le degré d'encrassement et les objectifs de nettoyage spécifiques, Kärcher propose un grand choix d'accessoires pour autolaveuses aspirantes.
Des brosses spéciales jusqu'aux pads pour différents sols et différentes tâches de nettoyage, les bons accessoires permettent une extension sur mesure de votre machine selon les exigences correspondantes.
Quelle tête de brossage choisir ?
Tête de brossage à rouleaux :
Une autolaveuse aspirante munie d'une tête de brossage à rouleaux est idéale pour un nettoyage en profondeur complet des sols très encrassés et structurés. Grâce à la vitesse de rotation élevée des brosses et à la pression de contact accrue par centimètre carré, la brosse-rouleau permet d'obtenir des résultats exceptionnels. La technologie qui en est à l'origine offre en outre des avantages considérables lors de l'élimination des gros déchets. En raison de la contre-rotation des rouleaux, les particules de saleté sont ramassées efficacement et collectées dans un réservoir à gros déchets séparé. Cela supprime la nécessité d'une étape de balayage supplémentaire avant le nettoyage. Pour un gain de temps et de sérénité.
Tête de brossage à disques :
Les autolaveuses aspirantes munies d'une tête de brossage à disques sont parfaites pour la plupart des utilisations habituelles dans le cadre d'un nettoyage courant ainsi que pour le nettoyage des salissures moins importantes et des particules de saleté plus légères. Les brosses-disques s'avèrent particulièrement efficaces sur les sols lisses et constituent le choix privilégié pour les environnements sensibles au bruit comme les hôpitaux, les hôtels et les établissements gastronomiques.
Des poils performants pour un résultat performant : à chaque revêtement sa brosse
Grâce au système de brosses Kärcher polyvalent, l'autolaveuse aspirante peut être dotée de l'équipement optimal pour différentes tâches de nettoyage. Le choix de la bonne brosse est essentiel à cet effet : les différents types de poils et degrés de dureté des brosses assurent un excellent résultat de nettoyage, parfaitement ajusté au revêtement de sol correspondant et garantissant une longue durée de vie des brosses à condition d'une utilisation correcte. Peu importe qu'il s'agisse du nettoyage courant quotidien ou d'un nettoyage en profondeur, que vous ayez besoin d'une tête de brossage à rouleaux ou à disques, le système de brosses Kärcher offre la solution adaptée à vos exigences.
Brillant : le bon pad de nettoyage pour encore plus de propreté
Découvrez les nombreuses variantes des pads de nettoyage de sols Kärcher pour votre autolaveuse aspirante. Les pads permettent un nettoyage, un décapage ou un lustrage efficaces des revêtements de sol tout en préservant la valeur au sein du bâtiment. Nos pads d'origine garantissent un fonctionnement efficace et durable de vos machines de nettoyage et augmentent considérablement leurs possibilités d'utilisation.
Séchage parfait jusqu'à la dernière goutte : les bonnes raclettes d'aspiration pour plus d'efficacité
Équipez votre autolaveuse aspirante de la bonne raclette d'aspiration – pour un résultat d'aspiration optimal. En adéquation avec les propriétés du sol et le type de saleté à nettoyer, nous vous proposons une sélection haut de gamme de raclettes d'aspiration professionnelles. Ces dernières sont conçues spécialement pour une longue durée de vie et des résultats d'aspiration exceptionnels. Raclettes en caoutchouc naturel économiques, raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure ou raclettes PU résistantes aux hydrocarbures : chez nous, vous trouverez les accessoires parfaits pour votre autolaveuse aspirante et pour tous les besoins.
Une énergie sans bornes : puissance maximale grâce à la batterie adaptée
Pour que votre autolaveuse aspirante ne manque pas de souffle pendant le travail, nous proposons un grand choix de batteries adaptées. Taillées spécialement pour vos besoins et vos défis en matière de nettoyage, ces sources d'énergie assurent une longue autonomie, une disponibilité élevée et des temps d'arrêt réduits de votre machine. Des batteries amovibles pour les appareils compacts jusqu'aux batteries AGM, à gel ou humides pour des durées d'utilisation prolongées, nous avons la source d'énergie adaptée à votre machine. Nous accordons une garantie de cinq ans sur nos nouvelles batteries lithium-ion – pour une sécurité et une fiabilité maximales.
Pour vous faciliter la vie : nos kits individuels
Outre les consommables, Kärcher propose également des kits spécialement développés pour rendre l'utilisation de votre autolaveuse aspirante encore plus confortable, plus efficace et plus flexible. Le choix comprend entre autres un pare-chocs complémentaire, un plateau de brossage latéral, des fixations pour emporter des équipements de nettoyage manuels et bien plus encore. Quels que soient vos besoins, nos kits vous permettent de personnaliser votre machine selon vos idées spécifiques et de faciliter son maniement et son utilisation en un tour de main.