Pompe vide-fût sans fil

Pour les propriétaires de jardin qui en ont assez de trimballer de lourds arrosoirs mais qui ne disposent pas de prise de courant dans leur jardin, la pompe vide-fût à batterie BP 2 000-18 est faite pour vous. Elle peut être utilisée avec n'importe quelle batterie Kärcher 18 V Battery Power. De cette façon, vous pouvez utiliser de l'eau provenant de sources alternatives où vous voulez, même s'il n'y a pas d'électricité disponible dans votre jardin. Cela permet non seulement d'économiser la précieuse eau potable, mais aussi de ménager votre dos et votre porte-monnaie - idéal pour les petits jardins, les jardins de campagne, les jardins familiaux et tout autre endroit où il y a de l'eau et des plantes assoiffées, mais pas d'alimentation électrique.