Pompe vide-fût sans fil
Un arrosage pratique et écologique: Utilisez l'eau de pluie collectée à partir d'une citerne, d'un étang ou d'un conteneur GRV à l'aide de la pompe vide-fût flexible à batterie - sans besoin d'un robinet, d'une prise de courant ou d'un arrosoir.
Points forts
Pour les propriétaires de jardin qui en ont assez de trimballer de lourds arrosoirs mais qui ne disposent pas de prise de courant dans leur jardin, la pompe vide-fût à batterie BP 2 000-18 est faite pour vous. Elle peut être utilisée avec n'importe quelle batterie Kärcher 18 V Battery Power. De cette façon, vous pouvez utiliser de l'eau provenant de sources alternatives où vous voulez, même s'il n'y a pas d'électricité disponible dans votre jardin. Cela permet non seulement d'économiser la précieuse eau potable, mais aussi de ménager votre dos et votre porte-monnaie - idéal pour les petits jardins, les jardins de campagne, les jardins familiaux et tout autre endroit où il y a de l'eau et des plantes assoiffées, mais pas d'alimentation électrique.
Avantages
Pas besoin d'un raccordement au réseau d'eau
La pompe vide-fût à batterie est autonome: L'appareil n'a pas besoin d'un raccordement au réseau d'eau séparé, mais il utilise l'eau de pluie collectée dans un réservoir d'eau, une citerne ou un conteneur GRV. Cela signifie, par exemple, que vous pouvez arroser vos fleurs et vos potagers dans votre lotissement sans avoir besoin d'un raccordement à l'eau.
Pas besoin d'une alimentation électrique
Une batterie puissante au lieu d'un câble: La pompe vide-fût est entraînée par une batterie et n'a pas besoin d'une alimentation électrique. Cela permet une flexibilité beaucoup plus grande: les appareils avec câble ont un champ d'application limité par la longueur du câble. La pompe vide-fût, quant à elle, permet une irrigation sans fil, même dans les endroits où il n'y a pas d'alimentation électrique.
Pratique
Plus efficace, plus ergonomique, plus simple: Comparée à un arrosoir, la pompe vide-fût offre un confort nettement supérieur. L'interrupteur est à la même hauteur que le bord du récupérateur, ce qui évite à l'utilisateur de se pencher. De plus, il n'est plus nécessaire de transporter des arrosoirs lourds, car l'eau est prélevée directement dans le réservoir et peut être utilisée pour l'arrosage par le tuyau d'arrosage et les arroseurs.
Économe en eau
La pompe vide-fût passe aussi à travers les ouvertures étroites des cuves telles que les conteneurs GRV. Cela permet d'économiser du temps et de l'eau car l'eau de pluie collectée peut être facilement réutilisée.
Sources d'eau
Les pompes vide-fût sont idéales pour un arrosage efficace des potagers et des fleurs avec l'eau de pluie provenant d'une citerne ou d'un conteneur GRV. Possibilités d'utilisation:
- Réservoir d'eau de pluie
- Citerne d'eau
- Conteneur GRV
Domaines d'application typiques pour les pompes vide-fût à batterie
Les jardins familiaux
Surtout les plus anciens, n'ont souvent pas d'électricité. Ceux qui doivent régulièrement arroser leurs jardins familiaux peuvent le faire beaucoup plus facilement avec une pompe vide-fût à batterie.
Potager et jardin d'herbes aromatiques
Pour assurer la prospérité du potager et du jardin d'herbes aromatiques près de la terrasse ou dans le jardin derrière la maison, vous pouvez les arroser de manière respectueuse des plantes avec de l'eau de pluie sans calcaire à l'aide de la pompe vide-fût.
Pulvérisation de pelouse
La pompe BP 2.000 Barrel sans fil convient également à l'arrosage de grandes surfaces, comme la pelouse. L'eau d'un baril de pluie offre une alternative économe en ressources à l'eau du robinet.
Caractéristiques du BP 2.000 Barrel
Immédiatement prête à l'emploi
La pompe vide-fût à batterie est une alternative pratique à l'arrosoir et est prête à l'emploi en quelques étapes seulement.
Positionnement variable de la sortie de flexible dans 3 positions
Le flexible peut être connecté à la source d'eau en 3 positions différentes.
Sécurité et confort
Le support de batterie est placé au sommet du réservoir d'eau de pluie afin qu'il n'entre pas en contact avec l'eau. La pompe vide-fût est dotée d'une fixation flexible sur le rebord du tonneau, de sorte qu'elle est fermement fixée.
Guidage du flexible
Le guidage du flexible sur le bord du réservoir permet de s'assurer que le tuyau d'arrosage ne sera pas plié ou endommagé par une quelconque arête.
Pratique et économe en énergie
Grâce à l'interrupteur marche/arrêt intégré à la fixation sur le rebord, la pompe vide-fût à batterie peut être mise en marche et arrêtée à tout moment. Cela permet d'économiser de l'énergie.
La transparence est importante!
Le couvercle transparent sur l'écran vous permet de lire le niveau de la batterie à tout moment.
Innovantes et pratiques
Les pompes vide-fût Kärcher dont équipées d'un flexible dont la longueur peut être adaptée et d'un préfiltre.
Système de filtration amovible
Le préfiltre empêche l'aspiration des particules de saleté et garantit ainsi un fonctionnement sans problème. Si le pré-filtre est sale, il peut être nettoyé en quelques étapes simples.
FAQ pour la pompe vide-fût à batterie
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power
La pompe vide-fût à batterie est un produit de la plateforme de batterie 18 V Kärcher Battery Power. Découvrez notre gamme de produit complète et voyez quels autres produits sont compatibles avec votre batterie 18 V Battery Power.