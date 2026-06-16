Snellader 18V batterij
Deze snellader laadt alle 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterijen op tot 80% in amper 44 minuten en hij kan gebruikt worden voor alle batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform.
De snellader kan eenvoudig aan de muur worden bevestigd dankzij de geïntegreerde muurbeugel. Met de snellader is de 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij in slechts 44 minuten voor 80% opgeladen. Alle andere 18 V Li-Ion batterijen van het Kärcher 18 V batterijplatform kunnen ook worden opgeladen met deze snellader.
Kenmerken en voordelen
Snelle opladerLaadt de verwisselbare batterij 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power tot 80% in 44 minuten. Laadt de verwisselbare batterij 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery tot 80% in 94 minuten.
Brede reeks toepassingenCompatibel met alle batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform
WandmontageVoor handige wandbevestiging
Specificaties
Technische gegevens
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Oplaadtijd batterij met snellader
|
18 V / 2.5 Ah Battery Power batterij:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
18 V / 5.0 Ah Battery Power batterij:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Laadstroom (A)
|2,5
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|184 x 133 x 88
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