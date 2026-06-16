Snellader 18V batterij

Deze snellader laadt alle 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterijen op tot 80% in amper 44 minuten en hij kan gebruikt worden voor alle batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform.

De snellader kan eenvoudig aan de muur worden bevestigd dankzij de geïntegreerde muurbeugel. Met de snellader is de 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterij in slechts 44 minuten voor 80% opgeladen. Alle andere 18 V Li-Ion batterijen van het Kärcher 18 V batterijplatform kunnen ook worden opgeladen met deze snellader.

Kenmerken en voordelen
Snellader 18V batterij: Snelle oplader
Snelle oplader
Laadt de verwisselbare batterij 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power tot 80% in 44 minuten. Laadt de verwisselbare batterij 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery tot 80% in 94 minuten.
Snellader 18V batterij: Brede reeks toepassingen
Brede reeks toepassingen
Compatibel met alle batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform
Snellader 18V batterij: Wandmontage
Wandmontage
Voor handige wandbevestiging
Specificaties

Technische gegevens

Battery platform 18 V Battery platform
Oplaadtijd batterij met snellader 18 V / 2.5 Ah Battery Power batterij:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

18 V / 5.0 Ah Battery Power batterij:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Laadstroom (A) 2,5
Spanning (voeding voor batterijlader) (V) 100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz) 50 - 60
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,6
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 184 x 133 x 88
Snellader 18V batterij
Snellader 18V batterij
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