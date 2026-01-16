Dankzij het praktische verlengstuk is de draadloze PSW 18-20 telescopische kettingzaag perfect voor het onderhouden van hoge bomen. De geoptimaliseerde bladhoek van 30° maakt het mogelijk om takken gemakkelijk te zagen op hoogtes tot 4 meter, terwijl u veilig op de grond blijft. De eenvoudige kettingspanning en automatische kettingsmering maken het apparaat moeiteloos te bedienen. De meegeleverde schouderriem maakt deze telescopische kettingzaag gemakkelijker te gebruiken, zelfs bij langdurig werken. Het apparaat, mes, ketting, mesbeschermer, schouderriem, inbussleutel voor het spannen van de ketting en een oliefles zijn bij de levering inbegrepen.