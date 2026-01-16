Draadloze telescopische kettingzaag PSW Battery 18-20
De draadloze PSW 18-20 telescopische kettingzaag kan gemakkelijk elke tak bereiken tot een hoogte van 4 meter. Voor veilig en gemakkelijk boomonderhoud.
Dankzij het praktische verlengstuk is de draadloze PSW 18-20 telescopische kettingzaag perfect voor het onderhouden van hoge bomen. De geoptimaliseerde bladhoek van 30° maakt het mogelijk om takken gemakkelijk te zagen op hoogtes tot 4 meter, terwijl u veilig op de grond blijft. De eenvoudige kettingspanning en automatische kettingsmering maken het apparaat moeiteloos te bedienen. De meegeleverde schouderriem maakt deze telescopische kettingzaag gemakkelijker te gebruiken, zelfs bij langdurig werken. Het apparaat, mes, ketting, mesbeschermer, schouderriem, inbussleutel voor het spannen van de ketting en een oliefles zijn bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige opspanning van de kettingGemakkelijk bereikbare schroef voor het opspannen van de ketting.
Automatische kettingsmeringVoor een gebruik zonder veel onderhoud van de telescopische kettingzaag.
Snelle schroefbevestigingDe telescopische kettingzaag kan in 3 stukken worden gedemonteerd voor een handige opberging.
Handige schouderriem
- Ideale gewichtsverdeling om de armen en de schouders van de gebruiker te ontlasten.
Verlgenstang
- Gemaakt uit lichte glasvezel - voor het moeiteloos snoeien van takken op hoogtes tot wel 4 meter.
Stabiliteitshaak
- Om takken veilig en nauwkeurig af te zagen.
Verbeterde 30° bladhoek
- Om handig vanop de grond te kunnen werken.
Veiligheidsontgrendeling
- Voorkomt het per ongeluk opstarten van de telescopische kettingzaag.
Doorzichtig oliereservoir
- De gebruikers kunnen het oliepeil controleren aan een doorzichtig inspectievenster.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare batterij kan in alle Kärcher-toestellen van het 18 V Battery Power-platform worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Geleidingsstang (cm)
|20
|Meshoek (°)
|30
|Kettingsnelheid (m/s)
|5,5
|Kettingsteek
|3/8" LP
|Kettingmeter
|1,1 mm / 0,043"
|Aantal aandrijfverbindingen
|33
|Inhoud oliereservoir (ml)
|50
|Gegarandeerd geluidsniveau (dB(A))
|95
|Trillingswaarde voorste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) (m/s²)
|1,3
|Trillingswaarde achterste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) (m/s²)
|1,2
|Lengte met verlengstang (m)
|2,9
|Lengte zonder verlengstand (m)
|2
|Stroomsoort (V)
|18
|Performantie per batterijlading (Snedes)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø takken: 5 cm
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Geleidingsstang
- Zaagketting
- Oliefles
- Schoudergordel
- Inbussleutel voor kettingspanning
Uitvoering
- kettingbescherming
- Automatische kettingsmering
- Oliepeil-indicator
Videos
Toepassingen
- Hogere takken
- Kleine bomen vellen
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen PSW Battery 18-20
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.