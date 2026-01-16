Grâce à sa rallonge pratique, la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery est parfaite pour l'entretien des arbres en hauteur. L'angle de lamier optimisé de 30° permet une coupe confortable des branches jusqu'à 4 mètres de hauteur tandis que vous restez au sol en toute sécurité. La tension facile de la chaîne et la lubrification automatique de la chaîne garantissent une utilisation aisée de l'appareil. La sangle d'épaule fournie facilite le maniement, même en cas d'utilisation prolongée. Inclus : l'appareil, le lamier, la chaîne, la protection de lamier, la sangle d'épaule, la clé Allen pour la tension de la chaîne et un flacon d'huile.