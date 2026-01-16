Tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery
Avec la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery, toutes les branches jusqu'à 4 mètres de hauteur sont faciles à atteindre. Pour un entretien sûr et confortable des arbres.
Grâce à sa rallonge pratique, la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery est parfaite pour l'entretien des arbres en hauteur. L'angle de lamier optimisé de 30° permet une coupe confortable des branches jusqu'à 4 mètres de hauteur tandis que vous restez au sol en toute sécurité. La tension facile de la chaîne et la lubrification automatique de la chaîne garantissent une utilisation aisée de l'appareil. La sangle d'épaule fournie facilite le maniement, même en cas d'utilisation prolongée. Inclus : l'appareil, le lamier, la chaîne, la protection de lamier, la sangle d'épaule, la clé Allen pour la tension de la chaîne et un flacon d'huile.
Caractéristiques et avantages
Tension facile de la chaîneVis facile à atteindre pour la tension de la chaîne.
Lubrification automatique de la chaînePour une utilisation à faible entretien de la tronçonneuse télescopique.
Fermeture rapide à visLa tronçonneuse télescopique peut être désassemblée en 3 parties pour un rangement confortable.
Sangle d'épaule pratique
- Pas de fatigue des bras et des épaules grâce à une répartition optimale du poids.
Rallonge
- En fibre de verre légère – pour un sciage aisé des branches hautes jusqu'à 4 mètres.
Crochet stabilisateur
- Permet un sciage sûr et précis des branches.
Angle de lamier optimisé de 30°
- Pour un travail confortable depuis le sol.
Déverrouillage de sécurité
- Empêche tout démarrage involontaire de la tronçonneuse télescopique.
Réservoir d'huile transparent
- Le niveau d'huile peut être contrôlé à travers une fenêtre transparente.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Rails de guidage (cm)
|20
|Angle de lamier (°)
|30
|Vitesse de chaîne (m/s)
|5,5
|Pas de la chaîne
|3/8" LP
|Épaisseur du maillon moteur
|1.1 mm / 0.043"
|Nombre de maillons
|33
|Capacité du réservoir d'huile (ml)
|50
|Niveau de puissance acoustique garanti (dB (A))
|95
|Valeur de vibration poignée avant (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|1,3
|Valeurs de vibration poignée arrière (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|1,2
|Longueur avec rallonge (m)
|2,9
|Longueur sans rallonge (m)
|2
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (Coupes)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,7
|Poids emballage inclus (kg)
|5,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø de branche : 5 cm
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Rails de guidage
- Chaîne de tronçonneuse
- Bouteille d'huile
- Sangle d'épaule
- Clé Allen pour la tension de la chaîne
Équipement
- Protège-chaîne
- Lubrification automatique de la chaîne
- Indicateur de niveau d'huile
Domaines d'utilisation
- Branches en hauteur
- Arbres
