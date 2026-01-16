Draadloze telescopische haagschaar PHG 18-45 Battery
De draadloze PHG 18-45 telescopische heggenschaar met uitbreidingsinzetstuk maakt een ladder overbodig bij het snoeien van hoge hagen. Batterij en lader niet inbegrepen in deze versie.
Wanneer de haag naar de hemel reikt, moet de tuinman dat ook doen. Dat is waar de draadloze PHG 18-45 heggenschaar met telescopische steel van pas komt - met een bereik tot 4 meter. Zonder de noodzaak van een ladder, kan de gebruiker zijn/haar rug recht houden terwijl elk gedeelte van de heg in de perfecte vorm wordt gebracht. De snoeikam zorgt ervoor dat de afgesnoeide taken op de grond in plaats van in de heg vallen. De verstelbare trimmerkop kan tot 115 graden worden gekanteld voor ergonomisch gebruik in elke werkpositie. De schouderriem verdeelt het gewicht op de meest effectieve manier om arm- en schouderpijn tijdens langere klussen te voorkomen. Het voorste gedeelte van het diamantgeslepen mes heeft een zaagfunctie, zodat zelfs dikkere takken met gemak kunnen worden gesneden. De heggenschaar wordt ook geleverd met een mesbeschermkap om schade aan vloeren, gebouwen of aan het mes zelf te voorkomen. Dankzij het geïntegreerde ophangoog kan hij worden opgehangen in een garage of schuur zonder te veel ruimte in te nemen. Werkperformantie tot 500m met de 18V-5,0Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader niet inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Verlgenstang
- Om hoge hagen met gemak te scheren. Met snelsluitsysteem en plaatsbesparende opberging.
Instelbare snijkop
- Met een keuze uit vier kantelhoekmogelijkheden tot 115° voor het scheren van een grote verscheidenheid aan verschillende haagvormen.
Snoeikam
- De gesnoeide takken vallen handig voor in plaats van in de haag.
Zaagfunctie
- Kan zelfs door dikkere takken zagen dankzij de geïntegreerde zaagfunctie.
Schoudergordel
- De ideale gewichtsverdeling om de armen van de gebruiker te ontlasten tijdens langdurige werkzaamheden.
Diamantgeslepen messen
- De messen zorgen voor een precieze snit en constant nette snijresultaten.
Ergonomisch ontworpen greep
- Het ergonomische design van de handgreep zorgt ervoor dat u het toestel comfortabel kan vasthouden, zelfs tijdens langere jobs.
Veiligheidscircuit
- Het veiligheidscircuit voorkomt het per ongeluk opstarten van de heggenschaar.
Tipbescherming
- Beschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.
- Met een geïntegreerd ophangpunt voor een praktische opberging aan de muur.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Met LCD-scherm (die de resterende looptijd toont, de laadtijd en de capaciteit van de batterij) en Real Time Technologie
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare batterij kan ook worden gebruikt in alle andere toestellen uit het 18 V-platform.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Kniplengte (cm)
|45
|Tandafstand (mm)
|18
|Snijkophoek (°)
|115
|Type mes:
|Geponst, diamantgeslepen
|Snelheid van het snijblad (snedes/min)
|2700
|Aandrijving
|Borstelmotor
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Performantie per batterijlading (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Breedte van de haag: 1 m, horizontale snit
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Mesbescherming
- Snoeikam
- Verlgenstang
- Schoudergordel
Uitvoering
- Zaagfunctie
- Tipbescherming
- Ophangoog
Videos
Toepassingen
- Hagen, struiken
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen PHG 18-45 Battery
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.