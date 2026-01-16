Wanneer de haag naar de hemel reikt, moet de tuinman dat ook doen. Dat is waar de draadloze PHG 18-45 heggenschaar met telescopische steel van pas komt - met een bereik tot 4 meter. Zonder de noodzaak van een ladder, kan de gebruiker zijn/haar rug recht houden terwijl elk gedeelte van de heg in de perfecte vorm wordt gebracht. De snoeikam zorgt ervoor dat de afgesnoeide taken op de grond in plaats van in de heg vallen. De verstelbare trimmerkop kan tot 115 graden worden gekanteld voor ergonomisch gebruik in elke werkpositie. De schouderriem verdeelt het gewicht op de meest effectieve manier om arm- en schouderpijn tijdens langere klussen te voorkomen. Het voorste gedeelte van het diamantgeslepen mes heeft een zaagfunctie, zodat zelfs dikkere takken met gemak kunnen worden gesneden. De heggenschaar wordt ook geleverd met een mesbeschermkap om schade aan vloeren, gebouwen of aan het mes zelf te voorkomen. Dankzij het geïntegreerde ophangoog kan hij worden opgehangen in een garage of schuur zonder te veel ruimte in te nemen. Werkperformantie tot 500m met de 18V-5,0Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader niet inbegrepen.