Lorsqu'une haie prend de la hauteur, le jardinier doit faire de même. Le taille-haies télescopique sans fil PHG 18-45 Battery avec une portée jusqu'à 4 mètres est l'allié parfait pour cette mission. Toutes les zones de la haie sont sculptées sans échelle, le dos droit. De plus, le collecteur de déchets amovible fait en sorte que les déchets de taille ne tombent pas dans la haie mais devant celle-ci. Une bonne posture de travail dans différentes positions de travail est assurée par la tête de coupe inclinable à 115 degrés. Ainsi, il est possible de garantir un guidage optimal du mouvement de coupe, même en taillant le dessus de la haie. La sangle d'épaule évite de se fatiguer les bras et les épaules grâce à une répartition optimale du poids, notamment lors des interventions prolongées. La lame affûtée au diamant possède une fonction de scie à l'avant permettant aussi de sectionner aisément les grosses branches. Elle est en outre dotée d'une protection des pointes évitant d'endommager accidentellement les sols et les bâtiments ainsi que la lame en elle-même. Un œillet de suspension intégré permet enfin un rangement peu encombrant au garage ou dans une remise.