Taille-haie sur bras articulé à batterie PHG 18-45 Battery
Grâce à une rallonge, le taille-haies télescopique sans fil PHG 18-45 Battery permet de tailler les haies hautes sans avoir à monter sur une échelle. La tête de coupe inclinable offre la possibilité de tailler différents contours.
Lorsqu'une haie prend de la hauteur, le jardinier doit faire de même. Le taille-haies télescopique sans fil PHG 18-45 Battery avec une portée jusqu'à 4 mètres est l'allié parfait pour cette mission. Toutes les zones de la haie sont sculptées sans échelle, le dos droit. De plus, le collecteur de déchets amovible fait en sorte que les déchets de taille ne tombent pas dans la haie mais devant celle-ci. Une bonne posture de travail dans différentes positions de travail est assurée par la tête de coupe inclinable à 115 degrés. Ainsi, il est possible de garantir un guidage optimal du mouvement de coupe, même en taillant le dessus de la haie. La sangle d'épaule évite de se fatiguer les bras et les épaules grâce à une répartition optimale du poids, notamment lors des interventions prolongées. La lame affûtée au diamant possède une fonction de scie à l'avant permettant aussi de sectionner aisément les grosses branches. Elle est en outre dotée d'une protection des pointes évitant d'endommager accidentellement les sols et les bâtiments ainsi que la lame en elle-même. Un œillet de suspension intégré permet enfin un rangement peu encombrant au garage ou dans une remise.
Caractéristiques et avantages
Rallonge
- Permet de tailler les haies hautes. Avec des raccords rapides à visser et un rangement peu encombrant.
Tête de coupe inclinable
- Les 4 crans dans une plage de 115° permettent de tailler différents contours.
Collecteur de déchets
- Garantit que les déchets de taille tombent non pas dans la haie mais devant celle-ci.
Fonction de scie
- Grâce à la fonction de scie intégrée, il est également possible de tailler les grosses branches.
Sangle d'épaule
- La répartition optimale du poids évite de se fatiguer les bras lors des interventions prolongées.
Lame affûtée au diamant
- La lame garantit des coupes précises et un résultat de coupe général parfaitement net.
Design ergonomique de la poignée
- Prise en main agréable, même lors des interventions prolongées, grâce à la poignée ergonomique.
Mise en route en sécurité
- La mise en route en sécurité empêche tout démarrage involontaire du taille-haies.
Guide-chaîne
- Protège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
- Avec suspension intégrée pour un rangement pratique sur le mur.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Avec afficheur LCD, (indication de l'autonomie restante, de la durée de charge et de la capacité) et technologie temps réel.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut également être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|45
|Espacement des dents (mm)
|18
|Inclinaison de la tête de coupe (°)
|115
|Type de lame de coupe
|Découpé, affûté au diamant
|Vitesse de coupe (coupes/min)
|2700
|Entraînement
|Moteur des brosses
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,2
|Poids emballage inclus (kg)
|5,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Largeur de haie : 1 m, coupe horizontale
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Protection des pointes
- Collecteur de déchets
- Rallonge
- Sangle d'épaule
Équipement
- Fonction de scie
- Guide-chaîne
- OEillet de suspension
Domaines d'utilisation
- Haies
