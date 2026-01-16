Dankzij het lage gewicht en de ideale bladlengte is de draadloze CNS 18-30 kettingzaag van Kärcher perfect voor handig en veelzijdig gebruik bij boomonderhoud. Een uitstekende kettingsnelheid maakt zaagtaken snel en moeiteloos. Het kettingspansysteem, waarvoor geen gereedschap nodig is, en de automatische kettingsmering maken de accukettingzaag uiterst eenvoudig in gebruik. De combinatie van kettingzaagrem en tweetrapsontgrendeling maakt het bijzonder veilig. Het apparaat, de ketting, de ketting, de beschermkap en een oliefles zijn bij de levering inbegrepen. Werkperformantie tot 70 sneden met de 18V-5,0Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader niet inbegrepen.