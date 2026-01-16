Draadloze kettingzaag CNS Battery 18-30
Eenvoudig in gebruik, veelzijdig en perfect voor boomonderhoud: de kettingzaag CNS 18-30 battery met gereedschapsloos kettingspansysteem. Batterij en lader zijn niet inbegrepen in deze versie.
Dankzij het lage gewicht en de ideale bladlengte is de draadloze CNS 18-30 kettingzaag van Kärcher perfect voor handig en veelzijdig gebruik bij boomonderhoud. Een uitstekende kettingsnelheid maakt zaagtaken snel en moeiteloos. Het kettingspansysteem, waarvoor geen gereedschap nodig is, en de automatische kettingsmering maken de accukettingzaag uiterst eenvoudig in gebruik. De combinatie van kettingzaagrem en tweetrapsontgrendeling maakt het bijzonder veilig. Het apparaat, de ketting, de ketting, de beschermkap en een oliefles zijn bij de levering inbegrepen. Werkperformantie tot 70 sneden met de 18V-5,0Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader niet inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Opspannen van de ketting zonder gereedschapDe ketting kan simpelweg worden opgespannen met een knop.
Automatische kettingsmeringVoor een gebruik zonder veel onderhoud van de batterij-aangedreven kettingzaag.
TerugslagbeveiligingDe ketting stopt onmiddellijk - voor een maximale veiligheid in geval van een terugslageffect.
Boomklauw
- Veilige geleiding en precieze snedes omdat de kettingzaag zicht vasthect aan het te snijden materiaal.
Top-klasse snelheid
- Kettingsnelheid van 10 m/s - voor het snelle snijwerk.
Verschillende toepassingen
- Het 30-cm lange blad kan worden omgekeerd.
Veiligheidsontgrendeling
- Voorkomt het per ongeluk opstarten van de kettingzaag.
Doorzichtig oliereservoir
- De gebruikers kunnen het oliepeil op elk moment controleren aan het doorzichtige inspectievenster.
Motor zonder koolborstels
- Voor een langere looptijd en een verbeterde levensduur van het toestel.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare batterij kan in alle Kärcher-toestellen van het 18 V Battery Power-platform worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Geleidingsstang (cm)
|30
|Kettingsnelheid (m/s)
|10
|Kettingsteek
|3/8" LP
|Kettingmeter
|1,1 mm / 0,043"
|Aantal aandrijfverbindingen
|45
|Inhoud oliereservoir (ml)
|200
|Gegarandeerd geluidsniveau (dB(A))
|101
|Trillingswaarde voorste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) (m/s²)
|3,5
|Trillingswaarde achterste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) (m/s²)
|5,2
|Aandrijving
|Motor zonder koolborstels
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Performantie per batterijlading (Snedes)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø takken: 10 cm
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Geleidingsstang
- Zaagketting
- Oliefles
Uitvoering
- kettingbescherming
- Opspannen van de ketting zonder gereedschap
- Automatische kettingsmering
- Kettingrem
- Oliepeil-indicator
Videos
Toepassingen
- Takken
- Stookhout
- Kleine bomen vellen
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen CNS Battery 18-30
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.