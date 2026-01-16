Avec son faible poids et sa longueur de lamier idéale, la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery de Kärcher est parfaite pour une utilisation confortable et variée lors de l'entretien des arbres. Grâce à la vitesse hors pair de la chaîne, les travaux de coupe s'effectuent rapidement et sans efforts. Avec le système de tension de chaîne sans outils et la lubrification automatique de la chaîne, la tronçonneuse sans fil est très facile à utiliser. La combinaison du frein de chaîne et du double déverrouillage la rend particulièrement sûre. Inclus : l'outil, le lamier, la chaîne, la protection de lamier et un flacon d'huile.