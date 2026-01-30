De draadloze aszuiger AD 2 Battery maakt het gemakkelijk om snel as te verwijderen uit open haarden, pelletverwarmingssystemen, sauna's of houtskoolbarbecues. De krachtige 18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij met Real Time Technology voor de weergave van de batterijduur in minuten op een geïntegreerd LCD-display zorgt voor het nodige uithoudingsvermogen. In combinatie met slimme innovaties, zoals de ReBoost-functie voor effectieve filterreiniging met één druk op de knop, is te allen tijde een hoge en constante zuigkracht gegarandeerd. Grof vuil, as of zelfs fijne stofdeeltjes worden betrouwbaar opgezogen - ook op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij de afgeschuinde handbuis. LET OP: het opzuigen van as mag nooit gebeuren met een gewone stofzuiger, de fijne asdeeltjes kunnen een ontploffing veroorzaken wanneer deze te dicht bij de elektrisch geladen motor komen. De flexibele zuigslang van gecoat metaal en de vlamvertragende container van 14 liter zorgen voor maximale veiligheid. En met het robuuste vlakfilter met voorgeschakeld grofvuilfilter van metaal blijft ook de afvoerlucht stofvrij. Na de klus wordt de zuigslang eenvoudig in de uitsparing in de behuizing van het apparaat gestoken en wordt alles ruimtebesparend opgeborgen. Lader en batterij inbegrepen in deze versie.