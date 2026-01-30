Draadloze aszuiger AD 2 Battery Set
Krachtige draadloze aszuiger AD 2 Battery met hoge zuigkracht dankzij de geïntegreerde ReBoost-functie voor filterreiniging. Ideaal voor het veilig reinigen van open haarden en barbecues. Lader en batterij inbegrepen in deze versie.
De draadloze aszuiger AD 2 Battery maakt het gemakkelijk om snel as te verwijderen uit open haarden, pelletverwarmingssystemen, sauna's of houtskoolbarbecues. De krachtige 18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij met Real Time Technology voor de weergave van de batterijduur in minuten op een geïntegreerd LCD-display zorgt voor het nodige uithoudingsvermogen. In combinatie met slimme innovaties, zoals de ReBoost-functie voor effectieve filterreiniging met één druk op de knop, is te allen tijde een hoge en constante zuigkracht gegarandeerd. Grof vuil, as of zelfs fijne stofdeeltjes worden betrouwbaar opgezogen - ook op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij de afgeschuinde handbuis. LET OP: het opzuigen van as mag nooit gebeuren met een gewone stofzuiger, de fijne asdeeltjes kunnen een ontploffing veroorzaken wanneer deze te dicht bij de elektrisch geladen motor komen. De flexibele zuigslang van gecoat metaal en de vlamvertragende container van 14 liter zorgen voor maximale veiligheid. En met het robuuste vlakfilter met voorgeschakeld grofvuilfilter van metaal blijft ook de afvoerlucht stofvrij. Na de klus wordt de zuigslang eenvoudig in de uitsparing in de behuizing van het apparaat gestoken en wordt alles ruimtebesparend opgeborgen. Lader en batterij inbegrepen in deze versie.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterijMaximale bewegingsvrijheid dankzij snoerloze flexibiliteit. Real-time technologie met LCD-display voor het weergeven van de batterij-oplaadstatus in minuten. Te gebruiken met alle apparaten in het 18 V Kärcher batterijplatform.
Vlambestendig materiaal, een metalen reservoir en een metalen slang (opgevijzeld)Maximale veiligheid bij het opzuigen van as - ook bij oneigenlijk gebruik.
Kärcher ReBoost filterreinigingstechnologie – filterreiniging met één druk op de knopKrachtige filterreiniging met één druk op de knop. Voor een constant hoge zuigkracht en grote hoeveelheden vuil.
Filtersysteem bestaande uit één enkel onderdeel (vlambestendig) met een robuuste vlakfilter en een metalen grofvuilfilter
- Met robuuste vlakfilter en metalen grofvuilfilter.
- Om het reservoir gemakkelijk te kunnen leegmaken en schoonmaken zonder in contact te komen met het vuil.
- Zeer hoge graad aan comfort dankzij de snelle verwijdering van de filter in één enkele stap.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|200
|Zuigvermogen (W)
|45
|Vacuüm (mbar)
|max. 95
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 22
|Capaciteit van de tank (l)
|14
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 13 (2,5 Ah)
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|78
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|328 x 343 x 431
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power standaard lader (1 st.)
- Lengte zuigslang: 1.2 m
- Materiaal zuigslang: Metaal, gecoat
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Polyester, vlambestendig
- Grofvuilfilter
- Grofvuilfilter, materiaal: metaal
Uitvoering
- Materiaal van de tank: metaal
- Intelligent display: Geïntegreerd in de batterij
- Filterreinigingsfunctie
- Steunpositie voor de zuigslang
- Comfortabele handgreep en reservoir
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
Videos
Toepassingen
- Verwijderen van assen
- Haarden, kachels,…
- Barbecues
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen AD 2 Battery Set
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.