Aspirateur cendres sans fil AD 2 Battery Set
Aspirateur cendre sans fil puissant et endurant AD 2 Battery avec puissance d'aspiration constamment élevé grâce à la fonction ReBoost intégrée pour le décolmatage du filtre. Idéal pour nettoyer la cheminée et le barbecue.
Avec notre aspirateur cendre sans fil AD 2 Battery, l'élimination rapide des cendres des cheminées, chauffages à pellets ou barbecues au charbon de bois devient un jeu d'enfant sans poussière. La batterie interchangeable et puissante Kärcher Battery Power 18 V dotée de la technologie temps réel qui permet d'afficher l'autonomie de la batterie sur un afficheur LCD intégré garantit l'endurance requise. L'interaction d'innovations sophistiquées telles que la fonction ReBoost pour un décolmatage efficace du filtre sur simple pression d'un bouton assure une puissance d'aspiration élevée et surtout constante à tout moment. Les gros déchets, les cendres ou même les fines particules de poussière sont aspirés de manière fiable, grâce au flexible biseauté, même à des endroits difficiles d'accès. Le flexible d'aspiration en métal gainé ainsi que le réservoir ignifuge de 14 litres garantissent un haut niveau de sécurité. Et grâce au filtre plissé plat robuste avec filtre gros déchets métallisé en amont, l'air rejeté est exempt de poussière. Une fois le travail terminé, le flexible d'aspiration est logé dans un renfoncement dans le boîtier de l'appareil et tout est rangé de façon peu encombrante.
Caractéristiques et avantages
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 VLiberté de mouvement maximale grâce à une flexibilité sans fil. Technologie temps réel à afficheur LCD pour afficher l'état de charge de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Matériau ignifugé, récipient métallique et flexible métallisé (gainé)Sécurité optimale lors de l'aspiration de cendres, même en cas d'utilisation incorrecte.
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology : le nettoyage du filtre par simple pression sur un boutonDécolmatage du filtre puissant sur simple pression d'un bouton. Pour une puissance d’aspiration constamment élevée et une grande quantité de saletés.
Système de filtre monobloc (ignifugé) avec filtre plissé plat robuste et filtre gros déchets métallisé
- Avec filtre plissé plat robuste et filtre gros déchets métallisé.
- Pour un vidage et un nettoyage faciles de la cuve, sans contact avec la saleté.
- Confort excellent grâce à l'enlèvement rapide du filtre en une seule étape.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|200
|Puissance d’aspiration (W)
|45
|Dépression (mbar)
|max. 95
|Débit d'air (l/s)
|max. 22
|Taille de la cuve (l)
|14
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 13 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|300
|Courant de charge (A)
|0,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|78
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|3,9
|Poids emballage inclus (kg)
|6,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|328 x 343 x 431
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Longueur flexible d'aspiration: 1.2 m
- Matériau flexible d'aspiration: métal, gainé
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Polyester, ininflammable
- Filtre gros déchets
- Filtre gros déchets, matériau: Métal
Équipement
- Matériau de la cuve: Métal
- Écran intelligent: intégration à la batterie
- Fonction de nettoyage du filtre
- Position de repos
- Poignée confortable sur la cuve
- Rangement pour petites pièces
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Cendre
- Cheminées, fourneaux ect.
- Grill
Piéces détachées AD 2 Battery Set
