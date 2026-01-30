Draadloze kantentrimmer LTR Battery Set 18-25
Ergonomisch in de hand, ultralicht en eenvoudig te bedienen: de draadloze kantentrimmer LTR 18-25. Batterij en lader zijn inbegrepen in deze versie.
De draadloze grastrimmer LTR 18-25 is een geluidsarm en betrouwbaar apparaat. De gedraaide snijlijn is een bijzonder handige functie: niet alleen garandeert het een precieze snede, het bereikt ook elke hoek en spleet van de tuin moeiteloos. De lijn wordt automatisch aangepast om ervoor te zorgen dat deze altijd de ideale lengte heeft. Wat verder handig is, is de rand-snijfunctie. Deze maakt licht werk van het creëren van schone, scherpe randen langs paden en terrassen. Deze LTR grastrimmer is extreem licht van gewicht en het ontwerp maakt het zeer comfortabel om met twee handen vast te houden en te gebruiken. Werkperformantie tot 600m met de 18V-5,0 Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Efficiënt snijsysteem.Dankzij de snijfunctie wordt het gemakkelijk werken in hoeken en smalle kantjes in de tuin. De gedraaide snijlijn zorgt voor een precieze snede en een stille bediening.
RandsnijfunctieDraaibare trimmerkop voor schone en scherpe gazonranden langs terrassen en paadjes.
LichtgewichtDankzij het lage gewicht van het toestel is gazon trimmen niet langer zware arbeid.
Automatische lijnverlenging
- De lijn wordt automatisch aangepast zodat hij steeds de ideale lengte heeft voor de job.
Ergonomisch ontworpen greep
- Comfortabele werkhouding die ook de rug ontziet, dankzij het ontwerp van de tweehandige handgeep.
Handige beschermkap
- De beschermkap beschermt de gebruiker tegen rondvliegend grasmaaisel.
- Met de hulpsteuntjes kan de trimmer eenvoudig worden weggezet als u een pauze neemt.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare batterij kan in alle Kärcher-toestellen van het 18 V Battery Power-platform worden gebruikt.
Optimaal gebruik van trimmermessen
- Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve jobs, zoals wieden.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Snijdiameter (cm)
|25
|Draadsnijder
|Snijkop met draad
|Draadverlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerlijn
|gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|1,6
|Snelheidsregeling
|nee
|Toerental (tr/min)
|9500
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Performantie per batterijlading (m)
|max. 300 (2,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Gazonrand
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power standaard lader (1 st.)
Uitvoering
- Spoel
- Extra handgreep
- Draaibare trimmerkop
Toepassingen
- Tuin
- Gazonranden, bijvoorbeeld langs bloembedden of paden
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.