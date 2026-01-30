De draadloze grastrimmer LTR 18-25 is een geluidsarm en betrouwbaar apparaat. De gedraaide snijlijn is een bijzonder handige functie: niet alleen garandeert het een precieze snede, het bereikt ook elke hoek en spleet van de tuin moeiteloos. De lijn wordt automatisch aangepast om ervoor te zorgen dat deze altijd de ideale lengte heeft. Wat verder handig is, is de rand-snijfunctie. Deze maakt licht werk van het creëren van schone, scherpe randen langs paden en terrassen. Deze LTR grastrimmer is extreem licht van gewicht en het ontwerp maakt het zeer comfortabel om met twee handen vast te houden en te gebruiken. Werkperformantie tot 600m met de 18V-5,0 Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader inbegrepen.