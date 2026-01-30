Avec son fil de coupe torsadé, le coupe-bordures sans fil LTR 18-25 Battery Set permet une précision maximale lors de la taille du gazon. Il possède en outre un fonctionnement fiable et particulièrement silencieux, atteint aisément tous les recoins et passages étroits du jardin et laisse derrière lui des bordures de pelouse nettes le long des chemins et des terrasses grâce à sa fonction pour tailler les bordures. De plus, une longueur parfaite du fil est garantie à tout moment grâce au réajustement automatique du fil. Grâce à son faible poids et à sa deuxième poignée, le coupe-bordures offre une prise en main ergonomique. Une batterie et un chargeur sont inclus.