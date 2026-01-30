Coupe-bordure à batterie LTR 18-25 Battery Set
Coupe-bordures sans fil LTR 18-25 Battery fourni sous forme de kit avec batterie et chargeur. Extrêmement léger, offre une prise en main ergonomique et garantit une utilisation facile.
Avec son fil de coupe torsadé, le coupe-bordures sans fil LTR 18-25 Battery Set permet une précision maximale lors de la taille du gazon. Il possède en outre un fonctionnement fiable et particulièrement silencieux, atteint aisément tous les recoins et passages étroits du jardin et laisse derrière lui des bordures de pelouse nettes le long des chemins et des terrasses grâce à sa fonction pour tailler les bordures. De plus, une longueur parfaite du fil est garantie à tout moment grâce au réajustement automatique du fil. Grâce à son faible poids et à sa deuxième poignée, le coupe-bordures offre une prise en main ergonomique. Une batterie et un chargeur sont inclus.
Caractéristiques et avantages
Système de coupe efficaceLe fil de coupe permet d'atteindre facilement les recoins et passages étroits du jardin. Le fil torsadé garantit une coupe précise et un fonctionnement très silencieux.
Taille des borduresTête de coupe orientable pour des bordures de pelouse nettes le long des terrasses et des chemins.
LégerLe faible poids permet une taille aisée et sans effort du gazon.
Prolongement automatique du fil
- Grâce au réajustement automatique, le fil présente toujours une longueur parfaite.
Design ergonomique de la poignée
- Position de travail confortable qui ménage le dos grâce à la deuxième poignée.
Capot de protection pratique
- Le capot de protection protège l'utilisateur des projections de matière coupée.
- Positionnement pratique pendant les interruptions grâce aux points d'appui supplémentaires.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Utilisation optionnelle de lames de débroussailleuse
- Idéal pour les tâches particulièrement exigeantes telles que le désherbage.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Diamètre du cercle de coupe (cm)
|25
|Outil de coupe
|Tête de fil
|Réajustement du fil
|automatique
|Forme du fil
|tourné
|Diamètre du fil (mm)
|1,6
|Réglage de la vitesse
|Non
|Régime (tr/min)
|9500
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 300 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|300
|Courant de charge (A)
|0,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1,6
|Poids emballage inclus (kg)
|3,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Bordure de pelouse
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
Équipement
- Bobine de fil
- Poignée supplémentaire
- Tête de coupe rotative
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse
