Met twee 18-volt batterijen en een krachtige, borstelloze 36-volt motor is de LMO 5-18 Dual ook thuis op grote gazons tot 550 m². Lichtgewicht en wendbaar, de accu grasmaaier kan moeiteloos worden geduwd over oneffen terrein en rond obstakels. De werkbreedte bedraagt ​​41 cm en de maaihoogte kan worden aangepast op een van de zes niveaus, variërend van 25 tot 70 mm. Bij het maaien past het intelligente iPower motorregelsysteem de snelheid automatisch aan de grasomstandigheden aan. Langs randen of randen richten gazonkammen de grassprieten recht, zodat geen enkel mes wordt gemist. Het 2-in-1 maaisysteem zorgt ervoor dat het grasmaaisel gelijkmatig over het gazon wordt verdeeld als een natuurlijke meststof tijdens het mulchen of wordt opgevangen in de grote grasopvangbak van 45 liter - voor langdurig onafgebroken maaien. De geleidehandgreep is telescopisch voor een comfortabele, ergonomische werkhouding. Het opvouwbare frame neemt bij het opbergen zeer weinig ruimte in beslag. Er is een grote, stevige handgreep om de trap op en over treden te dragen. De LMO 5-18 Dual is te gebruiken met het 18 V Kärcher batterijplatform. Batterijen en oplader niet inbegrepen.