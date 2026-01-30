Draadloze grasmaaier LMO 5-18 Dual
Met een maaibreedte van 41 cm en dubbel zoveel vermogen - de krachtige 36-volt motor van de LMO 5-18 Dual Battery grasmaaier wordt aangedreven door twee 18-volt Batterijen. Batterijen en oplader niet inbegrepen.
Met twee 18-volt batterijen en een krachtige, borstelloze 36-volt motor is de LMO 5-18 Dual ook thuis op grote gazons tot 550 m². Lichtgewicht en wendbaar, de accu grasmaaier kan moeiteloos worden geduwd over oneffen terrein en rond obstakels. De werkbreedte bedraagt 41 cm en de maaihoogte kan worden aangepast op een van de zes niveaus, variërend van 25 tot 70 mm. Bij het maaien past het intelligente iPower motorregelsysteem de snelheid automatisch aan de grasomstandigheden aan. Langs randen of randen richten gazonkammen de grassprieten recht, zodat geen enkel mes wordt gemist. Het 2-in-1 maaisysteem zorgt ervoor dat het grasmaaisel gelijkmatig over het gazon wordt verdeeld als een natuurlijke meststof tijdens het mulchen of wordt opgevangen in de grote grasopvangbak van 45 liter - voor langdurig onafgebroken maaien. De geleidehandgreep is telescopisch voor een comfortabele, ergonomische werkhouding. Het opvouwbare frame neemt bij het opbergen zeer weinig ruimte in beslag. Er is een grote, stevige handgreep om de trap op en over treden te dragen. De LMO 5-18 Dual is te gebruiken met het 18 V Kärcher batterijplatform. Batterijen en oplader niet inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
18 V + 18 V = 36 V vermogenKrachtige 36 V-motor aangedreven door twee 18 V Li-Ion batterijen
Krachtige borstelloze motorHoge prestaties en langere levensduur van het product
iPowerExtra prestaties en geoptimaliseerde batterijduur. Dankzij de intelligente motorregeling past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan.
2-in-1 maaisysteem
- Het gemaaide gras wordt efficiënt opgevangen in de grasopvangzak tijdens het maaien.
- Mulchfunctie: door het gebruik van de mulchplug wordt het gemaaide gras als natuurlijke meststof over het gazon verspreid.
- Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprieten.
Effectieve vulling van de grasopvangbak
- Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom vult de grasopvangbak tot 95%. Dit betekent minder stilstand tijdens het werk.
- De klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze volledig vol is en geleegd moet worden.
Eenvoudige aanpassing van de snijhoogte
- Met slechts één beweging kan de maaihoogte eenvoudig worden aangepast naar een van de zes niveaus, variërend van 25 tot 70 mm.
Maait tot de rand van het gazon
- De graskammen vangen automatisch het gras op dat tot aan de rand groeit.
Plaatsbesparend design
- De textielen grasopvangzak kan extreem klein worden opgevouwen en neemt heel weinig plaats in als hij op de grasmaaier is opgeborgen.
- De inklapbare duwbeugel zorgt voor een plaatsbesparende opberging.
Geïntegreerde draaggreep
- Geïntegreerde draaggreep voor eenvoudig transport.
Ergonomisch bedieningsconcept
- Snelsluitingen voor eenvoudige vergrendeling. Verstelbare hoek zorgt voor een rechtopstaande werkpositie.
- Dankzij het schuimrubberen handvat kan u het toestel veilig en comfortabel vasthouden.
- De volledige controlebeugel op de duwhendel maakt het gebruik eenvoudig.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Maaibreedte (cm)
|41
|Maaihoogte (cm)
|25 - 70
|Instelling maaihoogte
|6x
|Inhoud grasopvangzak (l)
|45
|Aandrijving
|Motor zonder koolborstels
|Toerental (tr/min)
|3500
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|2
|Performantie per batterijlading (m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|14
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterijen en oplader niet inbegrepen
- Mulch kit
- Grasopvangzak
Uitvoering
- Mes
- Geleidehendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde draaggreep
- Niveau-indicatie
Videos
Toepassingen
- Tuin
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen LMO 5-18 Dual
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.