Tondeuse à batterie LMO 5-18 Dual
Largeur de coupe de 41 cm et double puissance : le moteur de 36 V performant de la tondeuse à batterie LMO 5-18 Dual Battery est alimenté par 2 batteries de 18 V.
Avec 2 batteries de 18 volts et un puissant moteur de 36 volts sans balais, la LMO 5-18 Dual Battery est aussi à l'aise sur les grandes pelouses jusqu'à 550 mètres carrés. Légère et maniable, cette tondeuse à batterie offre une bonne manœuvrabilité, même en terrain accidenté ou pour contourner des obstacles. La largeur de travail est de 41 centimètres ; la hauteur de coupe peut être ajustée sur 6 niveaux entre 25 et 70 millimètres. Pendant la tonte, la commande intelligente du moteur iPower ajuste automatiquement le régime à l'état de l'herbe. Le long des bordures ou des arêtes, les guide-herbes redressent les brins d'herbe pour une saisie optimale. Le système de tonte 2 en 1 permet de répartir l'herbe coupée uniformément sur la pelouse comme engrais naturel pendant le paillage ou de la collecter dans le bac de ramassage d'une capacité de 45 litres – pour une session de tonte prolongée sans interruption. Le guidon est télescopique pour garantir une posture de travail agréable et ergonomique. La tringlerie pliable permet un rangement à encombrement minimal. Le transport facile dans les escaliers et sur les paliers est assuré par une grande poignée de transport robuste. La LMO 5-18 Dual Battery est compatible avec la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Caractéristiques et avantages
18 V + 18 V = 36 V de puissancePuissant moteur de 36 V alimenté par 2 batteries Li-Ion de 18 V.
Puissant moteur sans balaisPuissance élevée et durée de vie prolongée de l'appareil
iPowerPuissance supplémentaire et autonomie optimisée de la batterie. Grâce à la commande intelligente du moteur, le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe pendant la tonte.
Système de tonte 2 en 1
- L'herbe coupée est efficacement collectée dans le bac de ramassage pendant la tonte.
- Fonction mulching : en utilisant l'obturateur mulching, l'herbe coupée est répartie sur la pelouse afin de servir d'engrais naturel.
- Lame d'acier affûtée pour un résultat de coupe net sans brins d'herbe effilochés.
Remplissage optimal du bac de ramassage
- Grâce à l'écoulement optimisé de l'air, le bac de ramassage se remplit jusqu'à 95 %. Cela permet un travail prolongé sans interruptions.
- La trappe sur le bac de ramassage se ferme lorsque celui-ci est entièrement rempli et doit être vidé.
Réglage simple de la hauteur de coupe
- La hauteur de coupe peut être réglée sur 6 niveaux entre 25 et 70 mm, et ce, d'un seul geste en tout confort.
Permet de tondre jusqu'en bordure de pelouse
- Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe près des bordures.
Design peu encombrant
- Le bac de ramassage textile peut être plié pour un rangement à encombrement minimal à même la tondeuse.
- Le guidon rabattable permet un rangement peu encombrant.
Poignée intégrée
- Poignée intégrée pour un transport aisé.
Conception ergonomique
- Des attaches rapides pour un blocage simple. Inclinaison ajustable pour une posture de travail droite.
- Poignée en mousse pour une prise en main sûre et un toucher agréable.
- L'étrier d'activation qui s'étend sur toute la largeur du guidon permet une utilisation confortable.
Spécifications
Données techniques
|Tension du moteur (V)
|36
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Largeur de coupe (cm)
|41
|Hauteur de coupe (cm)
|25 - 70
|Réglage de la hauteur de coupe
|6 fois
|Volume de la cuve de ramassage (l)
|45
|Entraînement
|Moteur sans balais
|Régime (tr/min)
|3500
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|2
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|14
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Inclus dans la livraison
- Version: Batteries et chargeur non inclus
- Kit de paillage
- Bac de ramassage
Équipement
- Couteaux
- Guidon réglable en hauteur
- Poignée intégrée
- Indicateur de niveau de remplissage
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pelouse
Piéces détachées LMO 5-18 Dual
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.