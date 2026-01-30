Avec 2 batteries de 18 volts et un puissant moteur de 36 volts sans balais, la LMO 5-18 Dual Battery est aussi à l'aise sur les grandes pelouses jusqu'à 550 mètres carrés. Légère et maniable, cette tondeuse à batterie offre une bonne manœuvrabilité, même en terrain accidenté ou pour contourner des obstacles. La largeur de travail est de 41 centimètres ; la hauteur de coupe peut être ajustée sur 6 niveaux entre 25 et 70 millimètres. Pendant la tonte, la commande intelligente du moteur iPower ajuste automatiquement le régime à l'état de l'herbe. Le long des bordures ou des arêtes, les guide-herbes redressent les brins d'herbe pour une saisie optimale. Le système de tonte 2 en 1 permet de répartir l'herbe coupée uniformément sur la pelouse comme engrais naturel pendant le paillage ou de la collecter dans le bac de ramassage d'une capacité de 45 litres – pour une session de tonte prolongée sans interruption. Le guidon est télescopique pour garantir une posture de travail agréable et ergonomique. La tringlerie pliable permet un rangement à encombrement minimal. Le transport facile dans les escaliers et sur les paliers est assuré par une grande poignée de transport robuste. La LMO 5-18 Dual Battery est compatible avec la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.