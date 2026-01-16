Draadloze takschaar TLO Battery 18-32
De draadloze takkenschaar TLO met een hoogwaardig bypass-mes snijdt takken met een diameter van maximaal 3cm moeiteloos en zonder kracht door. Batterij en lader niet inbegrepen in deze versie.
Takken met een diameter tot 3 cm zijn geen partij voor de draadloze 18V takkenschaar TLO 18-32 van Kärcher. Dankzij het hoogwaardige bypass-mes kun je deze snijden zonder kracht te gebruiken - ongeacht hoe moeilijk ze te bereiken zijn. En je kunt takken verwijderen die vastzitten in de boom met de haak die ook als klem fungeert. Takken knippen was nog nooit zo eenvoudig. Werkperformantie tot 750 snedes (takdikte 3cm) met de 18V-5,0 Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader niet inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher Battery Power batterijplatformHet toestel kan aangedreven worden met eender welke 18 V Kärcher Battery Power batterij.
Bypass messenSnijdt bijzonder nauwkeurig en zonder kracht te moeten gebruiken.
Groot bereikZelfs hogere takken bereiken is geen enkel probleem.
De haak werkt als een klem
- Dankzij de haak die ook dienst doet als klem, kan u takken verwijderen die vast zijn komen te zitten in de boom.
Veiligheidsontgrendeling
- Voorkomt onbedoeld opstarten van de takkenschaar.
Rubberen handgreep
- Voor een maximaal comfort, vooral bij langere werktijden.
Stalen mes met Teflon coating
- De hoogwaardige stalen messen garanderen een lange levensduur.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Aandrijving
|Borstelmotor
|buitenlengte (cm)
|91
|Snijkracht dood hout (cm)
|2,8
|Snijkracht levend hout (cm)
|3
|Snijkracht (Nm)
|250
|Geluidsniveau (dB(A))
|80
|Materiaal van de messen
|Staal met Teflon coating
|Dikte van de messen (mm)
|4,8
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Performantie per batterijlading (Snedes)
|max. 375 (2,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|911 x 96 x 209
* Ø takken: 3 cm
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
Uitvoering
- Handgreep: stevige, enkele steel
- Type snijmes: Bypass
- Takkenhaak
Videos
Toepassingen
- Hogere takken
- Takken
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen TLO Battery 18-32
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.