Takken met een diameter tot 3 cm zijn geen partij voor de draadloze 18V takkenschaar TLO 18-32 van Kärcher. Dankzij het hoogwaardige bypass-mes kun je deze snijden zonder kracht te gebruiken - ongeacht hoe moeilijk ze te bereiken zijn. En je kunt takken verwijderen die vastzitten in de boom met de haak die ook als klem fungeert. Takken knippen was nog nooit zo eenvoudig. Werkperformantie tot 750 snedes (takdikte 3cm) met de 18V-5,0 Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader niet inbegrepen.