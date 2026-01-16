Coupe-branches à batterie TLO 18-32 Battery
Coupe des branches en appuyant simplement sur un bouton : le sécateur sans fil doté d'une lame bypass haut de gamme permet une coupe sans effort et en douceur des branches jusqu'à 3 cm de diamètre.
Les branches jusqu'à 3 centimètres de diamètre ne posent aucun problème au sécateur sans fil Kärcher. Grâce à sa lame bypass haut de gamme, elles peuvent être découpées en douceur, sans effort physique, peu importe la difficulté d'accès. Et un crochet supplémentaire à fixer sur l'outil permet de détacher les branches coincées dans l'arbre. La coupe des branches n'a jamais été aussi simple.
Caractéristiques et avantages
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 VL'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.
Lame bypassCoupe particulièrement précise et en douceur.
Grande portéePermet également d'atteindre aisément les branches en hauteur.
Crochet à fixer sur l'outil
- Grâce au crochet à fixer sur l'outil, les branches coincées peuvent être détachées de l'arbre.
Déverrouillage de sécurité
- Empêche tout démarrage involontaire du sécateur.
Poignée caoutchoutée
- Pour un confort maximal, notamment lors des interventions prolongées.
Lame d'acier à revêtement en téflon
- La lame d'acier haut de gamme garantit une longue durée de vie.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Entraînement
|Moteur des brosses
|Longueur totale (cm)
|91
|Épaisseur de coupe du bois mort (cm)
|2,8
|Épaisseur de coupe du bois vert (cm)
|3
|Effort de coupe (Nm)
|250
|Volume sonore (dB (A))
|80
|Matériau des lames
|Acier avec revêtement en téflon
|Épaisseur des lames (mm)
|4,8
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (Coupes)
|max. 375 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,4
|Poids emballage inclus (kg)
|3,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|911 x 96 x 209
* Ø de branche : 3 cm
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
Équipement
- Poignée: rigide, à un bras
- Type de lame: Bypass
- Crochet de hache
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Branches en hauteur
- Branches
Accessoires
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées TLO 18-32 Battery
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.