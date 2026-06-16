Chargeur rapide Battery Power 18 V

Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.

Grâce au support mural intégré, le chargeur rapide se fixe très simplement au mur. Avec ce chargeur rapide, la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah se recharge à 80 % en seulement quarante-quatre minutes. Il permet aussi de recharger toutes les autres batteries interchangeables 18 V de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.

Caractéristiques et avantages
Chargeur rapide Battery Power 18 V: Chargeur rapide
Chargeur rapide
Recharge la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah à 80 % en quarante-quatre minutes. Recharge la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah à 80 % en quatre-vingt-quatre minutes.
Chargeur rapide Battery Power 18 V: Nombreuses utilisations
Nombreuses utilisations
Compatible avec toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.
Chargeur rapide Battery Power 18 V: Support mural
Support mural
Pour une fixation propre au mur.
Spécifications

Données techniques

Plateforme de batterie Plateforme de batterie 18 V
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Courant de charge (A) 2,5
Tension (raccordement secteur chargeur) (V) 100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz) 50 - 60
Couleur noir
Poids (kg) 0,6
Poids emballage inclus (kg) 0,8
Dimensions (L × l × h) (mm) 184 x 133 x 88
Chargeur rapide Battery Power 18 V
Chargeur rapide Battery Power 18 V
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