Chargeur rapide Battery Power 18 V
Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.
Grâce au support mural intégré, le chargeur rapide se fixe très simplement au mur. Avec ce chargeur rapide, la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah se recharge à 80 % en seulement quarante-quatre minutes. Il permet aussi de recharger toutes les autres batteries interchangeables 18 V de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.
Caractéristiques et avantages
Chargeur rapideRecharge la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah à 80 % en quarante-quatre minutes. Recharge la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah à 80 % en quatre-vingt-quatre minutes.
Nombreuses utilisationsCompatible avec toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.
Support muralPour une fixation propre au mur.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide
|
batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Courant de charge (A)
|2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,6
|Poids emballage inclus (kg)
|0,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|184 x 133 x 88
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