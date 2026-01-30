Coupe-bordure à batterie LTR 18-30 Battery Limited Edition
Le coupe-bordures fonctionnant sur batterie LTR 18-30 Battery Limited Edition avec bobine de fil et 2 lames de débroussailleuse atteint facilement les recoins et les passages étroits et garantit des bordures de pelouse nettes.
Le coupe-bordures fonctionnant sur batterie LTR 18-30 Battery Limited Edition vous laisse le choix : soit la bobine de fil avec un fil de coupe torsadé pour une coupe précise qui atteint facilement les recoins et les passages étroits du jardin soit les lames de débroussailleuse pour la coupe difficile de la végétation sauvage, de la mousse et des mauvaises herbes. Le passage d'un système de coupe à l'autre se fait rapidement, facilement et sans outils. De plus, l'angle d'inclinaison du coupe-bordures sans fil se règle très confortablement afin de pouvoir passer sous les obstacles bas. L'étrier de protection des plantes dépliable empêche d'abîmer accidentellement les fleurs et les arbres. Le manche télescopique ainsi qu'une deuxième poignée réglable en hauteur permettent en outre un travail ergonomique sans effort et sans avoir à se pencher.
Caractéristiques et avantages
Système de coupe 2 en 1 efficace
Taille des bordures
Tête de coupe inclinable
Étrier de protection des plantes dépliable
Manche télescopique
Design ergonomique de la poignée
Capot de protection pratique
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Diamètre du cercle de coupe (cm)
|30
|Outil de coupe
|Tête de coupe et lame
|Réajustement du fil
|automatique
|Forme du fil
|tourné
|Diamètre du fil (mm)
|1,6
|Nombre de lames
|2
|Réglage de la vitesse
|Non
|Régime (tr/min)
|7800
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,5
|Poids emballage inclus (kg)
|3,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Bordure de pelouse
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
Équipement
- Bobine de fil
- Étrier de protection des plantes
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Poignée supplémentaire
- Tête de coupe rotative
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse
