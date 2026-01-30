De draadloze kantentrimmer LTR 18-30 Battery Limited Edition geeft u de keuze: Ofwel gebruikt u de draadspoel met gedraaide snijdraad voor een nauwkeurige snede, die gemakkelijk hoeken in de tuin bereikt. Ofwel de trimmerbladen voor het uitdagende trimmen van ongecontroleerde groei, mos en onkruid. U kunt snel en eenvoudig zonder gereedschap wisselen tussen de twee trimsystemen. De hellingshoek van de trimmer kan ook gemakkelijk worden aangepast onder lage obstakels. De uitklapbare plantenbeschermer voorkomt onbedoelde schade aan nabijgelegen bloemen en planten. En het ergonomische ontwerp van de in hoogte verstelbare handgreep voor twee handen neemt veel moeite en belasting weg bij staand werken.