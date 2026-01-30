Draadloze kantentrimmer LTR 18-30 Battery Limited Edition
De draadloze kantentrimmer LTR 18-30 Battery Limited Edition inclusief draadspoel en 2 extra trimmerbladen komt gemakkelijk in hoeken en zorgt voor nette, scherpe gazonranden.
De draadloze kantentrimmer LTR 18-30 Battery Limited Edition geeft u de keuze: Ofwel gebruikt u de draadspoel met gedraaide snijdraad voor een nauwkeurige snede, die gemakkelijk hoeken in de tuin bereikt. Ofwel de trimmerbladen voor het uitdagende trimmen van ongecontroleerde groei, mos en onkruid. U kunt snel en eenvoudig zonder gereedschap wisselen tussen de twee trimsystemen. De hellingshoek van de trimmer kan ook gemakkelijk worden aangepast onder lage obstakels. De uitklapbare plantenbeschermer voorkomt onbedoelde schade aan nabijgelegen bloemen en planten. En het ergonomische ontwerp van de in hoogte verstelbare handgreep voor twee handen neemt veel moeite en belasting weg bij staand werken.
Kenmerken en voordelen
Efficiënt 2-in-1 trimsysteemDe snijlijn met automatische versteviging maakt licht werk van hoeken en krappe ruimtes. Trimmermessen met dubbel mes voor veeleisend werk. Zonder gereedschap wisselen tussen draadspoel en trimmerblad.
RandsnijfunctieDraaibare trimmerkop voor schone en scherpe gazonranden langs terrassen en paadjes.
Aanpasbare trimmerkopErgonomische trimmeroplossing, zelfs onder lage obstakels zoals tuinbanken.
Uitklapbare plantenbescherming
- Beschermt planten tegen beschadiging wanneer je langs bloembedden en dichtbij bomen trimt.
Telescopische handgreep
- Aanpasbaar aan de grootte van elke individuele gebruiker. Voor een rechtopstaande werkhouding die rugpijn en letsels voorkomt.
Ergonomisch ontworpen greep
- Handgrepen met rubber voor een veilige grip en extra comfort.
- Tweehandige in de hoogte aanpasbare handgreep.Voor een ergonomische werkhouding.
Handige beschermkap
- De lijn wordt automatisch aangepast zodat hij steeds de ideale lengte heeft voor de job.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij de lithium-ion cellen.
- De verwisselbare batterij kan in alle Kärcher-toestellen van het 18 V Battery Power-platform worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Snijdiameter (cm)
|30
|Draadsnijder
|Lijnkop en mes
|Draadverlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerlijn
|gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|1,6
|Aantal messen
|2
|Snelheidsregeling
|nee
|Toerental (tr/min)
|7800
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Performantie per batterijlading (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Gazonrand
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
Uitvoering
- Spoel
- Plantenbescherming
- Kantelverstelling
- Extra handgreep
- Draaibare trimmerkop
Toepassingen
- Tuin
- Gazonranden, bijvoorbeeld langs bloembedden of paden
Onderdelen LTR 18-30 Battery Limited Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.