Taille-haie à batterie HGE 18-45 Battery Set
Livré en kit avec la batterie et le chargeur : le taille-haies sans fil HGE 18-45 Battery Set. Ménage vos forces grâce à son faible poids et vous offre une coupe précise en raison de sa lame affûtée au diamant.
Le taille-haies sans fil HGE 18-45 Battery Set est extrêmement léger et garantit ainsi un travail sans effort en ménageant ses forces, sans se fatiguer les épaules et les bras. Sa poignée ergonomique permet un maniement confortable et sûr. La lame affûtée au diamant garantit un résultat de coupe précis. En outre, la mise en route en sécurité à deux mains empêche tout démarrage accidentel du taille-haies sans fil. Une batterie et un chargeur sont inclus.
Caractéristiques et avantages
LégerMême en cas d'utilisation prolongée, les épaules et les bras ne se fatiguent pas.
Lame affûtée au diamantLa lame garantit un résultat de coupe précis.
Design ergonomique de la poignéePour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
Mise en route en sécurité à deux mains
- Empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|45
|Espacement des dents (mm)
|18
|Réglage de la vitesse
|Non
|Vitesse de coupe (coupes/min)
|2700
|Type de lame de coupe
|Découpé, affûté au diamant
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 250 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|300
|Courant de charge (A)
|0,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,7
|Poids emballage inclus (kg)
|4,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|895 x 243 x 171
* Hauteur de haie : 1 m, coupe d'un seul côté
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)
- Protection des pointes
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Haies
- Buissons
Accessoires
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées HGE 18-45 Battery Set
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.