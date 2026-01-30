Draadloze haagschaar HGE Battery Set 18-45
Het lichtgewicht apparaat voor eenvoudig, moeiteloos werken: de draadloze haagschaar HGE 18-45 voor een nauwkeurig snijresultaat. Batterij en lader zijn inbegrepen in deze versie.
Dankzij het lage gewicht voorkomt de batterij aangedreven heggenschaar HGE 18-45 dat schouders en armen moe worden, waardoor veel energie wordt bespaard. Het diamantgeslepen mes zorgt voor een nauwkeurig snijresultaat. Het ergonomische ontwerp van de handgreep maakt ook een comfortabele en veilige bediening mogelijk. Het veiligheidscircuit met twee handen beschermt ook tegen het onbedoeld starten van de heggenschaar. Werkperformantie tot 500m met de 18V-5,0 Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
LichtgewichtUw schouders en armen worden niet moe, zelfs na lange werktijden.
Diamantgeslepen messenDe messen zorgen voor precieze snijresultaten.
Ergonomisch ontworpen greepVoor een aangename en veilige greep zelfs gedurende langere werktijden.
2-handig veiligheidscircuit
- Tegen onbedoeld opstarten van de heggenschaar.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare batterij kan in alle Kärcher-toestellen van het 18 V Battery Power-platform worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Kniplengte (cm)
|45
|Tandafstand (mm)
|18
|Snelheidsregeling
|nee
|Snelheid van het snijblad (snedes/min)
|2700
|Type mes:
|Geponst, diamantgeslepen
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Performantie per batterijlading (m)
|max. 250 (2,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Laadtijd met de standaard lader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|895 x 243 x 171
* Hoogte van de haag: 1 m, éénzijdig snijden
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power standaard lader (1 st.)
- Mesbescherming
Videos
Toepassingen
- Hagen, struiken
- Struiken
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen HGE Battery Set 18-45
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.