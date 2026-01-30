Dankzij het lage gewicht voorkomt de batterij aangedreven heggenschaar HGE 18-45 dat schouders en armen moe worden, waardoor veel energie wordt bespaard. Het diamantgeslepen mes zorgt voor een nauwkeurig snijresultaat. Het ergonomische ontwerp van de handgreep maakt ook een comfortabele en veilige bediening mogelijk. Het veiligheidscircuit met twee handen beschermt ook tegen het onbedoeld starten van de heggenschaar. Werkperformantie tot 500m met de 18V-5,0 Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader inbegrepen.