Autolaveuse aspirante BR 30/1 C Bp
Idéale pour un nettoyage courant et une désinfection des sols hygiéniques sur les surfaces peu étendues : l'autolaveuse aspirante compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack avec technologie à rouleau microfibre de Kärcher.
Notre nouvelle autolaveuse aspirante très compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack est le choix idéal pour un nettoyage hygiénique de tous les types de sols durs, y compris les sols carrelés et les revêtements de sécurité. Grâce à la technologie à rouleau microfibre, elle se distingue, en effet, par un résultat de nettoyage supérieur de jusqu'à 20 % à celui d'un nettoyage manuel des sols et permet jusqu'à 60 % de réduction des temps de séchage. Alimentée par une puissante batterie lithium-ion de 18 volts issue du Kärcher Battery Universe, la BR 30/1 C Bp Pack convient notamment au nettoyage courant des surfaces peu étendues dans les bureaux, les commerces, les cabinets médicaux et les cabinets d'avocats, dans l'hôtellerie et la gastronomie ou encore dans les cantines, les écoles et les hôpitaux. De plus, elle peut également être associée au désinfectant RM 732 de Kärcher pour permettre une désinfection des sols.
Caractéristiques et avantages
Excellent résultat de nettoyageRésultat supérieur de jusqu'à 20 % à celui d'un nettoyage manuel. Collecte efficace de l'eau sale, du détergent, des gros déchets et des cheveux. Augmente la qualité du nettoyage et le niveau d'hygiène.
Temps de séchage rapideSéchage jusqu'à 60 % plus rapide par rapport à un nettoyage manuel. Les temps de séchage rapides réduisent les risques de dérapage dus aux sols mouillés. Productivité accrue et coûts réduits grâce au temps de nettoyage plus court.
Niveau d'hygiène élevéCollecte efficace de l'eau sale, du détergent, des gros déchets et des cheveux. Un processus de nettoyage hygiénique augmente la sécurité au travail. Moins de risques de contamination croisée et de transmission d'agents pathogènes.
Position de stationnement à crans
- Pas de contact entre le sol et les rouleaux humides en position de stationnement.
- Accélère le séchage des rouleaux.
Batterie lithium-ion interchangeable
- Compatible avec les appareils de la plateforme de batterie 18 V du Kärcher Battery Universe.
- Longue durée de vie et autonomie élevée, temps de charge rapide, charges d'appoint possibles.
- Jusqu'à 25 % de productivité en plus par rapport aux appareils fonctionnant sur secteur.
Fonction de prébalayage intégrée avec peigne
- Réduit voire évite le dépoussiérage ou le passage de l'aspirateur poussières.
- Jusqu'à 50 % de réduction du temps de nettoyage.
- Jusqu'à 50 % de réduction du coût d'utilisation total et des frais de nettoyage.
Format compact et très robuste
- Des composants haut de gamme et durables en métal.
- Pour des performances élevées et de faibles frais de maintenance.
Adaptée à la désinfection des sols avec le désinfectant RM 732
- Empêche ou réduit les transmissions d'agents pathogènes, y compris le SARS-CoV-2.
- Permet des conditions ambiantes d'une propreté hygiénique.
- Un niveau d'hygiène élevé sur le lieu de travail réduit les jours d'absence pour maladie.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Avance par la rotation des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|300
|Réservoir eau propre/sale (l)
|1 / 0,7
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|200
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Tension (V)
|18
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 45
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|500 - 650
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|40
|Consommation d'eau (ml/min)
|30
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|max. 55
|Puissance absorbée (W)
|70
|Poids total autorisé (kg)
|11
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|6,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|340 x 305 x 1200
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour les bureaux, les cabinets médicaux, les cabinets d'avocats, l'hôtellerie et la gastronomie
- Pour le nettoyage des sols dans les cantines, les écoles et les hôpitaux
- Idéal dans les bureaux, les commerces, les hôtels, les cabinets médicaux et d'avocats, les cantines, les hôpitaux et les écoles
Accessoires
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées BR 30/1 C Bp
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.