Notre nouvelle autolaveuse aspirante très compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack est le choix idéal pour un nettoyage hygiénique de tous les types de sols durs, y compris les sols carrelés et les revêtements de sécurité. Grâce à la technologie à rouleau microfibre, elle se distingue, en effet, par un résultat de nettoyage supérieur de jusqu'à 20 % à celui d'un nettoyage manuel des sols et permet jusqu'à 60 % de réduction des temps de séchage. Alimentée par une puissante batterie lithium-ion de 18 volts issue du Kärcher Battery Universe, la BR 30/1 C Bp Pack convient notamment au nettoyage courant des surfaces peu étendues dans les bureaux, les commerces, les cabinets médicaux et les cabinets d'avocats, dans l'hôtellerie et la gastronomie ou encore dans les cantines, les écoles et les hôpitaux. De plus, elle peut également être associée au désinfectant RM 732 de Kärcher pour permettre une désinfection des sols.