Onze nieuwe, zeer compacte draadloze schrobmachine BR 30/1 C Bp Pack is de ideale keuze voor hygiënische vloerreiniging op alle soorten harde vloeren, inclusief tegels en veiligheidsvloerbedekkingen. Dankzij de microvezelrollertechnologie overtuigt hij met tot 20 procent betere reinigingsresultaten en tot 60 procent kortere droogtijden in vergelijking met handmatige vloerreiniging. Aangedreven door een krachtige 18 volt lithium-ionbatterij uit het Kärcher Battery Universe, is het BR 30/1 C Bp Pack bijzonder geschikt voor onderhoudsreiniging op kleinere oppervlakken in kantoren, winkels, praktijken en advocatenkantoren, in hotels en restaurants, of zelfs geschikt in kantines, scholen en ziekenhuizen.