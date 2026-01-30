La tondeuse à batterie légère et maniable LMO 2-18 Battery d'une largeur de coupe de 32 centimètres est idéale pour les petites pelouses jusqu'à 250 mètres carrés. La hauteur de coupe est réglable sur 5 niveaux entre 25 et 60 millimètres. En association avec le puissant moteur sans balais, l'herbe est toujours parfaitement coupée. Lors de la tonte le long des bordures ou des arêtes, les guide-herbes redressent les brins d'herbe pour une saisie optimale. L'herbe coupée est collectée dans le bac de ramassage de 30 litres. Le guidon réglable en hauteur garantit une posture droite et agréable pendant la tonte tandis que le design pliable permet un rangement peu encombrant. Grâce à sa poignée de transport, cette tondeuse à batterie légère peut également être portée jusqu'à son lieu d'utilisation, par exemple pour franchir des escaliers. La LMO 2-18 Battery est compatible avec toutes les batteries interchangeables de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.