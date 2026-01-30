Draadloze grasmaaier LMO 2-18
Met een borstelloze motor en een maaibreedte van 32 cm is de manoeuvreerbare LMO 2-18 Battery grasmaaier ideaal voor kleinere gazons tot 250 m². Batterij niet inbegrepen.
Met een maaibreedte van 32 cm is de lichte en manoeuvreerbare LMO 2-18 Battery grasmaaier perfect geschikt voor kleinere gazons tot 250 m². De maaihoogte kan worden aangepast naar een van de vijf niveaus, variërend van 25 tot 60 mm. In combinatie met de krachtige, borstelloze motor wordt het gras altijd perfect gemaaid. Bij het maaien langs randen of borders zorgen grasvangers ervoor dat de grasbladen rechtop staan, zodat geen enkel blad gemist wordt. Het gras wordt verzameld in de 30-liter grasopvangbak. De hoogte-verstelbare duwhendel zorgt voor een rechte, comfortabele houding tijdens het maaien en het opvouwbare ontwerp maakt ruimtebesparende opslag mogelijk. De transporthandgreep kan ook worden gebruikt om de lichte batterij grasmaaier overal mee naartoe te dragen, bijvoorbeeld trappen op en af. De LMO 2-18 Battery is compatibel met alle verwisselbare batterijen van het 18 V Kärcher Battery Power batterijplatform.
Kenmerken en voordelen
Krachtige borstelloze motorHoge prestaties en langere levensduur van het product
Effectieve vulling van de grasopvangbakDankzij de geoptimaliseerde luchtstroom vult de grasopvangbak tot 95%. Dit betekent minder stilstand tijdens het werk.
Niveau-indicatieDe klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze volledig vol is en geleegd moet worden.
Eenvoudige aanpassing van de snijhoogte
- Met slechts één beweging kan de gewenste maaihoogte worden aangepast naar een van de vijf niveaus, variërend van 25 tot 60 mm.
Maait tot de rand van het gazon
- De grasvangers vangen automatisch het gras dat tot aan de rand groeit.
Plaatsbesparend design
- De textielen grasopvangzak kan extreem klein worden opgevouwen en neemt heel weinig plaats in als hij op de grasmaaier is opgeborgen.
- De inklapbare duwbeugel zorgt voor een plaatsbesparende opberging.
Geïntegreerde draaggreep
- Geïntegreerde draaggreep voor eenvoudig transport.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De duwbeugel kan worden aangepast aan elke individuele lichaamslengte, zodat u ten allen tijd rechtop kan blijven werken.
- Dankzij het schuimrubberen handvat kan u het toestel veilig en comfortabel vasthouden.
- De volledige controlebeugel op de duwhendel maakt het gebruik eenvoudig.
Veiligheidssleutel
- Bescherming van kinderen: er zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat de grasmaaier onbedoeld wordt gestart.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Real Time Technologie met LCD-display: toont de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij de lithium-ion cellen.
- De verwisselbare batterij kan worden gebruikt in apparaten van het 18 V Battery Power-platform.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Maaibreedte (cm)
|32
|Maaihoogte (mm)
|25 - 60
|Instelling maaihoogte
|5x
|Inhoud grasopvangzak (l)
|30
|Aandrijving
|Motor zonder koolborstels
|Toerental (tr/min)
|3500
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Performantie per batterijlading (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|10,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Grasopvangzak
Uitvoering
- Mes
- Geleidehendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde draaggreep
- Niveau-indicatie
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.