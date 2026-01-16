Les feuilles ne tombent pas qu'en automne. Au printemps et en été, les fleurs des arbres fruitiers, les feuilles des fleurs après la floraison et toute sorte de verdure fanée se déposent sur la pelouse, les chemins et la terrasse. Il existe un allié capable de mettre fin à presque tous les efforts nécessaires pour y remédier : le souffleur et aspirateur de feuilles BLV 18-200 Battery. L'appareil maniable muni d'une deuxième poignée pour une réparation optimale du poids fait sortir même les feuilles mouillées des coins difficiles d'accès. L'appareil 3 en 1 fonctionnel avec un grand volume de sac collecteur est commandé à l'aide d'un levier sélecteur qui permet également de combiner les fonctions d'aspiration et de soufflerie. Grâce au réglage variable de la vitesse de rotation, il est possible de l'ajuster en fonction de la tâche respective. Ainsi, la vitesse de l'air peut être adaptée selon l'effet de nettoyage souhaité, allant d'un léger souffle jusqu'à une brève utilisation de la fonction Turbo Boost. Pour éviter toute fatigue pendant les interventions prolongées, l'appareil n'offre pas seulement un confort élevé en matière d'ergonomie et de poids, il est également doté de galets de guidage amovibles qui augmentent l'efficacité du travail tout en le facilitant. La batterie n'est pas incluse.