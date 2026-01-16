Draadloze bladzuiger Bladblazer / -zuiger BLV 18-200 Battery

Opzuigen, blazen en hakselen - de BLV 18-200 bladblazer-/zuiger kan dit allemaal, waardoor hij onmisbaar is voor een opgeruimde tuin. Batterij en lader niet inbegrepen in deze versie.

Bladeren vallen niet alleen in de herfst. In de lente en de zomer vallen ze van fruitbomen en bladeren van bloeiende bloemen en ander verwelkte groen op gazons, paden en patio's. Er is een apparaat dat vrijwel elke taak minder inspannend kan maken: de BLV 18-200 bladblazer/-zuiger. Het handige apparaat met handgreep voor twee handen voor een optimale gewichtsverdeling verzamelt zelfs natte bladeren uit moeilijk bereikbare hoeken. Het functionele 3-in-1-apparaat met groot opvangzakvolume wordt bediend met een selectiehendel, waardoor het ook mogelijk is om tegelijkertijd de functies voor zuigen en blazen te gebruiken. Met variabele snelheidsregeling kan de ideale luchtsnelheid worden aangepast aan het vereiste reinigende effect, van een zacht briesje tot de tijdelijke Turbo Boost. Om ervoor te zorgen dat de bediening van het apparaat helemaal niet vermoeiend is wanneer je langere tijd zonder te stoppen werkt, zijn er verwijderbare geleiderollen aangebracht die het werk efficiënter en eenvoudiger maken, naast aandacht voor draagcomfort in termen van ergonomie en gewicht. De batterij en lader zijn niet bij de levering inbegrepen.

Kenmerken en voordelen
Draadloze bladzuiger Bladblazer / -zuiger BLV 18-200 Battery: Turbo Boost
Turbo Boost
Biedt een tijdelijke powerboost voor de zuig- en blaasfunctie.
Draadloze bladzuiger Bladblazer / -zuiger BLV 18-200 Battery: Variabele snelheidsregeling
Variabele snelheidsregeling
Maakt het mogelijk om de snelheid continu aan te passen aan de taak.
Draadloze bladzuiger Bladblazer / -zuiger BLV 18-200 Battery: Keuzehendel voor het instellen van de functie
Keuzehendel voor het instellen van de functie
Traploze aanpassing tussen zuigen en blazen, ook met de mogelijkheid van een gecombineerde functie.
Greep voor twee handen
  • Zorgt voor een ideale gewichtsverdeling en eenvoudige bediening.
Verwijderbare geleiderollen
  • Maakt het werk eenvoudiger en efficiënter tegelijk.
Zakvolume van 45 liter
  • Garandeert langdurig ononderbroken werken.
Motor zonder koolborstels
  • Voor een langere looptijd en een verbeterde levensduur van het toestel.
Specificaties

Technische gegevens

Batterij aangedreven apparaat
Battery platform 18 V Battery platform
Aandrijving Motor zonder koolborstels
Turbo boost-knop ja
Snelheidsregeling ja
Geluidsniveau tijdens bedrijf (dB(A)) 107
Blaasmodus, luchtsnelheid (km/u) max. 200
Zuigmodus snelheid (km/u) max. 130
catch bag volume (l) 45
Batterij type Lithium-Ion batterij
Stroomsoort (V) 18
Vermogen per acculading - Blaasmodus (m²) max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5 Ah)
Vermogen per acculading - Zuigmodus (l) max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5 Ah)
Werktijd per batterijlading (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Kleur zwart
Gewicht zonder toebehoren (kg) 3,5
Gewicht (incl. doos) (kg) 5,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1243 x 171 x 376

Inbegrepen bij levering

  • Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
  • gras opvangbak
  • Verwijderbare geleiderollen
  • Schoudergordel
Toepassingen
  • Bladeren verwijderen rondom het huis
  • Groenafval verwijderen na het trimmen van de haag
  • Paden rondom het huis
  • Gebieden rondom het huis en de tuin
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.