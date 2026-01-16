Bladeren vallen niet alleen in de herfst. In de lente en de zomer vallen ze van fruitbomen en bladeren van bloeiende bloemen en ander verwelkte groen op gazons, paden en patio's. Er is een apparaat dat vrijwel elke taak minder inspannend kan maken: de BLV 18-200 bladblazer/-zuiger. Het handige apparaat met handgreep voor twee handen voor een optimale gewichtsverdeling verzamelt zelfs natte bladeren uit moeilijk bereikbare hoeken. Het functionele 3-in-1-apparaat met groot opvangzakvolume wordt bediend met een selectiehendel, waardoor het ook mogelijk is om tegelijkertijd de functies voor zuigen en blazen te gebruiken. Met variabele snelheidsregeling kan de ideale luchtsnelheid worden aangepast aan het vereiste reinigende effect, van een zacht briesje tot de tijdelijke Turbo Boost. Om ervoor te zorgen dat de bediening van het apparaat helemaal niet vermoeiend is wanneer je langere tijd zonder te stoppen werkt, zijn er verwijderbare geleiderollen aangebracht die het werk efficiënter en eenvoudiger maken, naast aandacht voor draagcomfort in termen van ergonomie en gewicht. De batterij en lader zijn niet bij de levering inbegrepen.