Draadloze bladzuiger Bladblazer / -zuiger BLV 18-200 Battery
Opzuigen, blazen en hakselen - de BLV 18-200 bladblazer-/zuiger kan dit allemaal, waardoor hij onmisbaar is voor een opgeruimde tuin. Batterij en lader niet inbegrepen in deze versie.
Bladeren vallen niet alleen in de herfst. In de lente en de zomer vallen ze van fruitbomen en bladeren van bloeiende bloemen en ander verwelkte groen op gazons, paden en patio's. Er is een apparaat dat vrijwel elke taak minder inspannend kan maken: de BLV 18-200 bladblazer/-zuiger. Het handige apparaat met handgreep voor twee handen voor een optimale gewichtsverdeling verzamelt zelfs natte bladeren uit moeilijk bereikbare hoeken. Het functionele 3-in-1-apparaat met groot opvangzakvolume wordt bediend met een selectiehendel, waardoor het ook mogelijk is om tegelijkertijd de functies voor zuigen en blazen te gebruiken. Met variabele snelheidsregeling kan de ideale luchtsnelheid worden aangepast aan het vereiste reinigende effect, van een zacht briesje tot de tijdelijke Turbo Boost. Om ervoor te zorgen dat de bediening van het apparaat helemaal niet vermoeiend is wanneer je langere tijd zonder te stoppen werkt, zijn er verwijderbare geleiderollen aangebracht die het werk efficiënter en eenvoudiger maken, naast aandacht voor draagcomfort in termen van ergonomie en gewicht. De batterij en lader zijn niet bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Turbo BoostBiedt een tijdelijke powerboost voor de zuig- en blaasfunctie.
Variabele snelheidsregelingMaakt het mogelijk om de snelheid continu aan te passen aan de taak.
Keuzehendel voor het instellen van de functieTraploze aanpassing tussen zuigen en blazen, ook met de mogelijkheid van een gecombineerde functie.
Greep voor twee handen
- Zorgt voor een ideale gewichtsverdeling en eenvoudige bediening.
Verwijderbare geleiderollen
- Maakt het werk eenvoudiger en efficiënter tegelijk.
Zakvolume van 45 liter
- Garandeert langdurig ononderbroken werken.
Motor zonder koolborstels
- Voor een langere looptijd en een verbeterde levensduur van het toestel.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Aandrijving
|Motor zonder koolborstels
|Turbo boost-knop
|ja
|Snelheidsregeling
|ja
|Geluidsniveau tijdens bedrijf (dB(A))
|107
|Blaasmodus, luchtsnelheid (km/u)
|max. 200
|Zuigmodus snelheid (km/u)
|max. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Vermogen per acculading - Blaasmodus (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5 Ah)
|Vermogen per acculading - Zuigmodus (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1243 x 171 x 376
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- gras opvangbak
- Verwijderbare geleiderollen
- Schoudergordel
Videos
Toepassingen
- Bladeren verwijderen rondom het huis
- Groenafval verwijderen na het trimmen van de haag
- Paden rondom het huis
- Gebieden rondom het huis en de tuin
Onderdelen Bladblazer / -zuiger BLV 18-200 Battery
