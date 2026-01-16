Signe d'un jardin parfaitement entretenu, les contours précis ravissent l'œil du jardinier. Cependant, la tondeuse ne permet pas de produire une bordure nette le long des dalles, des sentiers ou d'une terrasse. C'est précisément là qu'entre en jeu la puissante cisaille à herbe et à arbustes sans fil GSH 18-20 Battery. Grâce au couteau à herbe d'une largeur de 12 centimètres, la bordure de pelouse n'aura jamais été taillée avec autant de précision. De plus, son faible poids et sa batterie performante en font l'outil parfait pour les intervalles de travail prolongés et les coupes puissantes. Et ce n'est pas tout : les arbustes sont, eux aussi, parfaitement entretenus - bien entendu grâce au couteau adapté. Le taille-buissons d'une longueur de 20 centimètres doté de lames à deux tranchants, affûtées au diamant, s'encliquette en un tour de main sans outils à l'aide du système à visser. Une fois tous les bords irréguliers rectifiés et toutes les branches rebelles sculptées, l'appareil 2 en 1 polyvalent se range très facilement dans une remise ou au garage en le suspendant par l'œillet de fixation intégré dans la protection des pointes. Jusqu'à la prochaine utilisation de sa force.