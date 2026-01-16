Het oog van een tuinier geniet van strakke lijnen en gedefinieerde vormen, waardoor een tuin liefdevol wordt verzorgd. Maar wanneer je langs stenen, paden of een terras maait, kan een grasmaaier nooit een schone, scherpe rand produceren. Dat is waar de krachtige batterij aangedreven GSH 18-20 gras- en buxusscharen tot hun recht komen. Het 12cm brede mes snijdt gazonranden met ultieme precisie. Het lage gewicht en de krachtige accu maken het de perfecte tool voor langdurig werken zonder te stoppen en voor krachtige snijprestaties. En dat is niet alles: het kan netjes gevormde struiken terug 'in shape' brengen - mits het juiste mes is bevestigd, natuurlijk. Het 20 cm lange snijblad, met tweesnijdende, diamantgeslepen snijkanten, kan snel en zonder gereedschap worden bevestigd met behulp van het inschroefsysteem. Nadat alle gazonranden en verdwaalde takken zijn getemd, kan het veelzijdige 2-in-1-apparaat in een schuur of garage worden opgehangen door middel van de lus die is geïntegreerd in de beschermkap. Werkperformantie tot 1000m met de 18V-5,0 Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader niet inbegrepen.