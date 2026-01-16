Draadloze gras- en struikschaar GSH Battery 18-20
De draadloze GSH 18-20 Battery 2-in-1 gras- en buxusschaar snijdt gazonranden met precisie en snoeit struiken in elegante vormen. Batterij en lader niet inbegrepen in deze versie.
Het oog van een tuinier geniet van strakke lijnen en gedefinieerde vormen, waardoor een tuin liefdevol wordt verzorgd. Maar wanneer je langs stenen, paden of een terras maait, kan een grasmaaier nooit een schone, scherpe rand produceren. Dat is waar de krachtige batterij aangedreven GSH 18-20 gras- en buxusscharen tot hun recht komen. Het 12cm brede mes snijdt gazonranden met ultieme precisie. Het lage gewicht en de krachtige accu maken het de perfecte tool voor langdurig werken zonder te stoppen en voor krachtige snijprestaties. En dat is niet alles: het kan netjes gevormde struiken terug 'in shape' brengen - mits het juiste mes is bevestigd, natuurlijk. Het 20 cm lange snijblad, met tweesnijdende, diamantgeslepen snijkanten, kan snel en zonder gereedschap worden bevestigd met behulp van het inschroefsysteem. Nadat alle gazonranden en verdwaalde takken zijn getemd, kan het veelzijdige 2-in-1-apparaat in een schuur of garage worden opgehangen door middel van de lus die is geïntegreerd in de beschermkap. Werkperformantie tot 1000m met de 18V-5,0 Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader niet inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Twee-in-één functieGemakkelijk switchen tussen de grasschaar en de heggenschaar, als het nodig is voor het werk in kwestie.
Vervanging van de schaar zonder gereedschap.Dankzij het intelligent ontworpen schroefsysteem.
Diamantgeslepen messen met dubbelzijdige snijkantenZorgt voor precieze resultaten.
Mespuntbeschermer en ophangoog
- Voor een plaatsbesparende opberging.
Ergonomisch ontworpen greep
- Voor een comfortabele grip, zelfs bij langduriger jobs.
Veiligheidsschakelaar
- Voorkomt onbedoeld opstarten van de gras- en buxusschaar.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Batterij met Real Time Technology en LCD-scherm: de resterende looptijd, de resterende laadtijd en de batterijcapaciteit. Langdurig en krachtig dankzij de lithium-ion cellen. De verwisselbare batterij kan gebruikt worden in alle andere toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power platform.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Snijlengte van heggenschaar (cm)
|20
|Tandsteek van de heggenschaar (mm)
|10
|Snijbreedte van grasschaar (cm)
|12
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Vermogen per batterijlading - Snijden van heggen * (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5 Ah)
|Vermogen per batterijlading - Snijden van gras (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|582 x 100 x 174
* Lopende meters, bladlengte
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Heggenschaar
- Grasschaar
- Mesbescherming
Uitvoering
- Ophangoog
Videos
Toepassingen
- Gazonranden, bijvoorbeeld langs bloembedden of paden
- Voor het snoeien en vormgeven van struiken en heesters
- Struiken
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen GSH Battery 18-20
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.