Désherbeur à batterie WRE 18-55
Pour l'élimination de la mousse et des mauvaises herbes sur les surfaces dures : le désherbeur sans fil WRE 18-55 Battery avec tête de brossage innovante, dispositif de guidage et système de changement sans outils pour la bande de poils durs.
Le désherbeur à batterie WRE 18-55 permet une manière innovante de désherber qui ménage le dos. Combinée à un moteur puissant et à une rotation élevée des brosses, la tête de brossage à inclinaison réglable, équipée de poils en nylon performants, permet d'éliminer sans effort la mousse et les mauvaises herbes sèches telles que les pissenlits et les plantains sur les surfaces dures. La couronne de poils durs dotée d'un système de verrouillage novateur se change en outre très facilement, sans outils. Le design ergonomique du désherbeur à batterie assure un travail confortable sans effort – et ce sans avoir à s'accroupir. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus.
Caractéristiques et avantages
Brosses en nylon innovantesGarnissage en nylon à orientation spéciale et vitesse de rotation élevée des brosses pour l'élimination superficielle de la mousse et des mauvaises herbes sèches.
Dispositif de guidage facilitant le travailL'hémisphère orientable à 360° situé sur le cache favorise une posture de travail optimale, à moindre effort.
Changement de brosse sans outilPour un remplacement simple de la bande de poils durs usée.
Tête de nettoyage orientable
- L'angle peut être adapté individuellement, en fonction de la situation de nettoyage et de la taille de l'utilisateur.
Manche télescopique en aluminium
- Permet à des personnes de différentes tailles de travailler debout et bien droites.
Design ergonomique de la poignée
- Position de travail confortable, qui épargne le dos.
Anneau de suspension intégré dans la poignée
- Pour un rangement/une suspension aisés.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Garantit une mobilité et une flexibilité maximales.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|2300 - 2800
|Diamètre de brosse (mm)
|180
|Matériau de la brosse
|Nylon
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 15 (2,5 Ah) / env. 30 (5,0 Ah)
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|2,9
|Poids emballage inclus (kg)
|4,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1320 x 230 x 380
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Bande de la brosse: 2 Pièce(s)
Équipement
- Protection anti-éclaboussures
- Position de stationnement
- Manche télescopique en aluminium
- OEillet de suspension
- Interrupteur de sécurité
Domaines d'utilisation
- Mousse
- Mauvaises herbes
- Surfaces en pierre
