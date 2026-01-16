Le désherbeur à batterie WRE 18-55 permet une manière innovante de désherber qui ménage le dos. Combinée à un moteur puissant et à une rotation élevée des brosses, la tête de brossage à inclinaison réglable, équipée de poils en nylon performants, permet d'éliminer sans effort la mousse et les mauvaises herbes sèches telles que les pissenlits et les plantains sur les surfaces dures. La couronne de poils durs dotée d'un système de verrouillage novateur se change en outre très facilement, sans outils. Le design ergonomique du désherbeur à batterie assure un travail confortable sans effort – et ce sans avoir à s'accroupir. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus.