De Kärcher draadloze onkruidverwijderaar WRE 18-55 maakt innovatieve en rugvriendelijke onkruidverwijdering mogelijk. In combinatie met een krachtige motor en een hoge rotatiesnelheid van de borstel, zorgt de verstelbare borstelkop, met zeer effectieve nylon borstelharen, ervoor dat droog mos en onkruid moeiteloos van harde oppervlakken kunnen worden verwijderd. Bovendien kan de borstelstrip eenvoudig zonder gereedschap worden vervangen. Het ergonomische ontwerp van deze accu-aangedreven onkruidverwijderaar garandeert een comfortabel gebruik, zonder dat je op de grond hoeft te kruipen. Dit apparaat is onderdeel van het 18V Kärcher batterijplatform, waardoor de batterij van dit apparaat compatibel is met tal van andere Kärcher apparaten. Voor het verwijderen van gras(zoden) raden wij één van onze andere tuintoestellen aan. Batterij en oplader zijn niet bij de levering inbegrepen.