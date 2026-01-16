Draadloze onkruidverwijderaar WRE 18-55 Battery
De draadloze onkruidverwijderaar WRE 18-55 met innovatieve opzetborstel en gereedschapsloos wisselsysteem voor de borstel. Voor het verwijderen van mos en onkruid op harde oppervlakken.
De Kärcher draadloze onkruidverwijderaar WRE 18-55 maakt innovatieve en rugvriendelijke onkruidverwijdering mogelijk. In combinatie met een krachtige motor en een hoge rotatiesnelheid van de borstel, zorgt de verstelbare borstelkop, met zeer effectieve nylon borstelharen, ervoor dat droog mos en onkruid moeiteloos van harde oppervlakken kunnen worden verwijderd. Bovendien kan de borstelstrip eenvoudig zonder gereedschap worden vervangen. Het ergonomische ontwerp van deze accu-aangedreven onkruidverwijderaar garandeert een comfortabel gebruik, zonder dat je op de grond hoeft te kruipen. Dit apparaat is onderdeel van het 18V Kärcher batterijplatform, waardoor de batterij van dit apparaat compatibel is met tal van andere Kärcher apparaten. Voor het verwijderen van gras(zoden) raden wij één van onze andere tuintoestellen aan. Batterij en oplader zijn niet bij de levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve nylonborstelSpeciaal uitgelijnde nylon borstels en een hoge borstelsnelheid voor het oppervlakkig verwijderen van droog mos en onkruid.
NabijheidsassistentieDe 360° draaibare werkhoek bevordert de ideale moeiteloze werkhouding.
Borstels kunnen gewisseld worden zonder gereedschapVoor het eenvoudig vervangen van een versleten borstelstrip
Zwenkbare reinigingskop
- De hoeken kunnen individueel worden aangepast zodat ze geschikt zijn voor de verschillende schoonmaaksituaties en voor mensen met een verschillende lichaamslengte.
Aluminium telescoopsteel
- Zorgt voor een rechtopstaande werkhouding, zelfs voor mensen van verschillende lichaamslengte.
Ergonomisch ontworpen greep
- Comfortabele en rugvriendelijke werkhouding.
Lus voor het ophangen van het apparaat geïntegreerd in de handgreep
- Voor een eenvoudige opberging/ophanging
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Garandeert een maximale mobiliteit en flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Borsteltoerental (tr/min)
|2300 - 2800
|Borsteldiameter (mm)
|180
|Borstelmateriaal
|Nylon
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Prestatie per batterijlading (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|Ongev. 15 (2,5 Ah) / Ongev. 30 (5 Ah)
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1320 x 230 x 380
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Borstelbaan: 2 Stuk(s)
Uitvoering
- Spatbescherming
- Parkeerpositie
- Aluminium telescoopsteel
- Ophangoog
- Veiligheidsschakelaar
Videos
Toepassingen
- Mos
- Onkruid
- Stenen oppervlakken
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen WRE 18-55 Battery
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.