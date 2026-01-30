Nettoyage compact, mobile et indépendant de tout raccordement au secteur ou à l'eau : le nettoyeur sans fil moyenne pression OC 6-18 Premium est idéal pour un nettoyage d'appoint rapide en déplacement ou autour de la maison. La buse à jet plat permet de débarrasser les vélos, le mobilier de camping ou de jardin, les jouets et bien d'autres objets des salissures gênantes, rapidement et en douceur. Le chariot à eau d'une capacité de 12 litres avec une poignée télescopique rétractable sert de support mobile pour le nettoyeur sans fil moyenne pression. Si un raccordement d'eau est disponible, l'appareil peut également être utilisé sans réservoir. Grâce à un tuyau d'aspiration disponible séparément, il est possible d'utiliser l'eau provenant de puits, de seaux ou de cours d'eau naturels. Le pistolet de nettoyage et la lance d'arrosage peuvent être fixés sur le réservoir pour le transport. La vaste gamme d'accessoires rend l'OC 6-18 Premium encore plus polyvalent : ainsi, un canon à mousse ou une brosse sont par exemple disponibles séparément. La batterie interchangeable est incluse et peut être utilisée avec tous les appareils sans fil de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V. L'afficheur LCD de la batterie indique la capacité restante grâce à la technologie temps réel. Avec l'application Home & Garden pour des conseils pratiques sur l'appareil et son utilisation.