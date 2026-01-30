Le coupe-bordures sans fil LTR 18-30 Battery Set est un outil aux multiples talents. Avec son fil de coupe torsadé, le coupe-bordures garantit une coupe précise tout en atteignant aisément tous les recoins et passages étroits du jardin. La longueur du fil est toujours parfaitement réglée grâce au réajustement automatique du fil. À l'aide de sa fonction pour tailler les bordures, le coupe-bordures garantit une bordure de pelouse nette le long des chemins et des terrasses. Pour tailler le gazon sous les obstacles bas, l'angle d'inclinaison peut être ajusté rapidement et facilement. L'étrier de protection des plantes dépliable évite d'abîmer accidentellement les fleurs et les arbres. Une position de travail ergonomique, sans avoir à se pencher, est garantie aussi bien par le manche télescopique que par la deuxième poignée réglable en hauteur. Une batterie et un chargeur rapide sont inclus.