Coupe-bordure à batterie LTR 18-30 Battery Set
L'outil polyvalent pour une bordure de pelouse nette, un travail ergonomique et un accès aisé aux recoins : le coupe-bordures sans fil LTR 18-30 Battery Set. Batterie et chargeur rapide inclus.
Le coupe-bordures sans fil LTR 18-30 Battery Set est un outil aux multiples talents. Avec son fil de coupe torsadé, le coupe-bordures garantit une coupe précise tout en atteignant aisément tous les recoins et passages étroits du jardin. La longueur du fil est toujours parfaitement réglée grâce au réajustement automatique du fil. À l'aide de sa fonction pour tailler les bordures, le coupe-bordures garantit une bordure de pelouse nette le long des chemins et des terrasses. Pour tailler le gazon sous les obstacles bas, l'angle d'inclinaison peut être ajusté rapidement et facilement. L'étrier de protection des plantes dépliable évite d'abîmer accidentellement les fleurs et les arbres. Une position de travail ergonomique, sans avoir à se pencher, est garantie aussi bien par le manche télescopique que par la deuxième poignée réglable en hauteur. Une batterie et un chargeur rapide sont inclus.
Caractéristiques et avantages
Système de coupe efficaceLe fil de coupe permet d'atteindre facilement les recoins et passages étroits du jardin. Le fil torsadé garantit une coupe précise et un fonctionnement très silencieux.
Taille des borduresTête de coupe orientable pour des bordures de pelouse nettes le long des terrasses et des chemins.
Tête de coupe inclinableTaille ergonomique, même sous les obstacles bas tels que les bancs de jardin.
Étrier de protection des plantes dépliable
- Évite d'abîmer les plantes, lors de la taille le long des parterres de fleurs, ou les arbres.
Manche télescopique
- Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur. Pour une position de travail droite qui ménage le dos.
Design ergonomique de la poignée
- Poignée caoutchoutée pour une prise en main sûre et un toucher agréable lors du travail.
- Deuxième poignée réglable en hauteur. Pour une position de travail ergonomique.
Prolongement automatique du fil
- Grâce au réajustement automatique, le fil présente toujours une longueur parfaite.
Capot de protection pratique
- Le capot de protection protège l'utilisateur des projections de matière coupée.
- Positionnement pratique pendant les interruptions grâce aux points d'appui supplémentaires.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Utilisation optionnelle de lames de débroussailleuse
- Idéal pour les tâches particulièrement exigeantes telles que le désherbage.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Diamètre du cercle de coupe (cm)
|30
|Outil de coupe
|Tête de fil
|Réajustement du fil
|automatique
|Forme du fil
|tourné
|Diamètre du fil (mm)
|1,6
|Réglage de la vitesse
|Non
|Régime (tr/min)
|7800
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 350 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|44 / 83
|Courant de charge (A)
|2,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,5
|Poids emballage inclus (kg)
|4,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Bordure de pelouse
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
Équipement
- Bobine de fil
- Étrier de protection des plantes
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Poignée supplémentaire
- Tête de coupe rotative
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse
