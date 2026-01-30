De draadloze LTR 18-30 kantentrimmer garandeert nauwkeurige snedes dankzij de gedraaide snijlijn, bereikt gemakkelijk alle hoeken en gaten in de tuin en de snijkantfunctie laat scherpe, schone gazonranden langs paden en terrassen achter. Al die tijd wordt de lijn automatisch aangepast om de perfecte lijnlengte te garanderen. De kantelhoek van de snijkop is ook eenvoudig aan te passen voor het snoeien van gras onder laaghangende obstakels. De uitklapbare plantenbeschermer voorkomt onopzettelijke schade aan bloemen, struiken en bomen in de buurt. Het ergonomische ontwerp van de telescopische handgreep en de in hoogte verstelbare handgreep staan garant voor comfortabel werken. Werkperformantie tot 700m met de 18V-5,0 Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader inbegrepen.