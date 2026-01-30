Draadloze kantentrimmer LTR Battery Set 18-30
De draadloze LTR 18-30 kantentrimmer is ontworpen om comfortabel te werken, bereikt makkelijk elke hoek en garandeert scherpe gazonranden. Batterij en lader zijn inbegrepen in deze versie.
De draadloze LTR 18-30 kantentrimmer garandeert nauwkeurige snedes dankzij de gedraaide snijlijn, bereikt gemakkelijk alle hoeken en gaten in de tuin en de snijkantfunctie laat scherpe, schone gazonranden langs paden en terrassen achter. Al die tijd wordt de lijn automatisch aangepast om de perfecte lijnlengte te garanderen. De kantelhoek van de snijkop is ook eenvoudig aan te passen voor het snoeien van gras onder laaghangende obstakels. De uitklapbare plantenbeschermer voorkomt onopzettelijke schade aan bloemen, struiken en bomen in de buurt. Het ergonomische ontwerp van de telescopische handgreep en de in hoogte verstelbare handgreep staan garant voor comfortabel werken. Werkperformantie tot 700m met de 18V-5,0 Ah batterij. In deze versie is de batterij en lader inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Efficiënt snijsysteem.Dankzij de snijfunctie wordt het gemakkelijk werken in hoeken en smalle kantjes in de tuin. De gedraaide snijlijn zorgt voor een precieze snede en een stille bediening.
RandsnijfunctieDraaibare trimmerkop voor schone en scherpe gazonranden langs terrassen en paadjes.
Aanpasbare trimmerkopErgonomische trimmeroplossing, zelfs onder lage obstakels zoals tuinbanken.
Uitklapbare plantenbescherming
- Beschermt planten tegen beschadiging wanneer je langs bloembedden en dichtbij bomen trimt.
Telescopische handgreep
- Aanpasbaar aan de grootte van elke individuele gebruiker. Voor een rechtopstaande werkhouding die rugpijn en letsels voorkomt.
Ergonomisch ontworpen greep
- Handgrepen met rubber voor een veilige grip en extra comfort.
- Tweehandige in de hoogte aanpasbare handgreep.Voor een ergonomische werkhouding.
Automatische lijnverlenging
- De lijn wordt automatisch aangepast zodat hij steeds de ideale lengte heeft voor de job.
Handige beschermkap
- De beschermkap beschermt de gebruiker tegen rondvliegend grasmaaisel.
- Met de hulpsteuntjes kan de trimmer eenvoudig worden weggezet als u een pauze neemt.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare batterij kan in alle Kärcher-toestellen van het 18 V Battery Power-platform worden gebruikt.
Optimaal gebruik van trimmermessen
- Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve jobs, zoals wieden.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Snijdiameter (cm)
|30
|Draadsnijder
|Snijkop met draad
|Draadverlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerlijn
|gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|1,6
|Snelheidsregeling
|nee
|Toerental (tr/min)
|7800
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Performantie per batterijlading (m)
|max. 350 (2,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|44 / 83
|Laadstroom (A)
|2,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Gazonrand
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power snellader (1 st.)
Uitvoering
- Spoel
- Plantenbescherming
- Kantelverstelling
- Extra handgreep
- Draaibare trimmerkop
Videos
Toepassingen
- Tuin
- Gazonranden, bijvoorbeeld langs bloembedden of paden
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen LTR Battery Set 18-30
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.