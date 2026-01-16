Avec son fil de coupe torsadé, le coupe-bordures sans fil LTR 18-30 Battery permet une coupe précise, atteint aisément tous les recoins et passages étroits dans le jardin et garantit une bordure de pelouse nette le long des chemins et des terrasses grâce à sa fonction pour tailler les bordures. Une longueur parfaite du fil est garantie à tout moment étant donné que le fil est automatiquement réajusté. Pour tailler le gazon sous les obstacles bas, l'angle d'inclinaison peut être ajusté rapidement et facilement. L'étrier de protection des plantes dépliable empêche d'abîmer accidentellement les fleurs et les arbres. Le manche télescopique ainsi qu'une deuxième poignée réglable en hauteur permettent en outre un travail ergonomique sans effort et sans avoir à se pencher.