De Kärcher LTR 18-30 draadloze grastrimmer, die perfect geschikt is voor het trimmen en afkanten van elk gazon, bereikt elke keer weer een nette afwerking. Hij is licht en comfortabel en komt gemakkelijk in elke hoek en onder het tuinmeubilair zonder de nabijgelegen planten en bomen te beschadigen dankzij de gedraaide maaidraad, de draaibare kop en de uitklapbare plantenbeschermer. Deze trimmer heeft een snoeifunctie voor scherpe randen langs patio's en paden. Tijdens het werk past de draadaanvoer zich automatisch aan om u altijd de perfecte snijlengte te geven. Dankzij de telescopische handgreep en de tweehandige handgreep kunt u er comfortabel mee werken. De LTR 18-30 is compatibel met de Kärcher 18V 2,5 ah of 5,0 ah batterijen en heeft ook een LCD-scherm om u op de hoogte te houden van de resterende levensduur van de batterijen tijdens het werk.