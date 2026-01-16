Draadloze kantentrimmer LTR 18-30 Battery
Een échte all-rounder: de draadloze LTR 18-30 kantentrimmer is ontworpen om comfortabel te werken, bereikt makkelijk elke hoek en garandeert scherpe gazonranden.
De Kärcher LTR 18-30 draadloze grastrimmer, die perfect geschikt is voor het trimmen en afkanten van elk gazon, bereikt elke keer weer een nette afwerking. Hij is licht en comfortabel en komt gemakkelijk in elke hoek en onder het tuinmeubilair zonder de nabijgelegen planten en bomen te beschadigen dankzij de gedraaide maaidraad, de draaibare kop en de uitklapbare plantenbeschermer. Deze trimmer heeft een snoeifunctie voor scherpe randen langs patio's en paden. Tijdens het werk past de draadaanvoer zich automatisch aan om u altijd de perfecte snijlengte te geven. Dankzij de telescopische handgreep en de tweehandige handgreep kunt u er comfortabel mee werken. De LTR 18-30 is compatibel met de Kärcher 18V 2,5 ah of 5,0 ah batterijen en heeft ook een LCD-scherm om u op de hoogte te houden van de resterende levensduur van de batterijen tijdens het werk.
Kenmerken en voordelen
Efficiënt snijsysteem.Dankzij de snijfunctie wordt het gemakkelijk werken in hoeken en smalle kantjes in de tuin. De gedraaide snijlijn zorgt voor een precieze snede en een stille bediening.
RandsnijfunctieDraaibare trimmerkop voor schone en scherpe gazonranden langs terrassen en paadjes.
Aanpasbare trimmerkopErgonomische trimmeroplossing, zelfs onder lage obstakels zoals tuinbanken.
Uitklapbare plantenbescherming
- Beschermt planten tegen beschadiging wanneer je langs bloembedden en dichtbij bomen trimt.
Telescopische handgreep
- Aanpasbaar aan de grootte van elke individuele gebruiker. Voor een rechtopstaande werkhouding die rugpijn en letsels voorkomt.
Ergonomisch ontworpen greep
- Handgrepen met rubber voor een veilige grip en extra comfort.
- Tweehandige in de hoogte aanpasbare handgreep.Voor een ergonomische werkhouding.
Automatische lijnverlenging
- De lijn wordt automatisch aangepast zodat hij steeds de ideale lengte heeft voor de job.
Handige beschermkap
- De beschermkap beschermt de gebruiker tegen rondvliegend grasmaaisel.
- Met de hulpsteuntjes kan de trimmer eenvoudig worden weggezet als u een pauze neemt.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare batterij kan in alle Kärcher-toestellen van het 18 V Battery Power-platform worden gebruikt.
Optimaal gebruik van trimmermessen
- Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve jobs, zoals wieden.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Snijdiameter (cm)
|30
|Draadsnijder
|Snijkop met draad
|Draadverlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerlijn
|gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|1,6
|Snelheidsregeling
|nee
|Toerental (tr/min)
|7800
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Performantie per batterijlading (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Gazonrand
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
Uitvoering
- Spoel
- Plantenbescherming
- Kantelverstelling
- Extra handgreep
- Draaibare trimmerkop
Videos
Toepassingen
- Tuin
- Gazonranden, bijvoorbeeld langs bloembedden of paden
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen LTR 18-30 Battery
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.