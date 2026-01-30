Finis les épaules et bras fatigués pendant le travail : grâce à la poignée orientable sur 180°, le taille-haie fonctionnant sur batterie HGE 18-50 Battery Set permet à tout moment d'adopter une position de travail confortable, par exemple pour les coupes verticales. Par ailleurs, le taille-haie sans fil est équipé d'une multitude de fonctions pratiques. La mise en route en sécurité à deux mains empêche par exemple tout démarrage accidentel de l'appareil. La fonction de scie permet également de tailler aisément les grosses branches. Le collecteur de déchets empêche en outre les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène directement par terre. La lame du taille-haie sans fil est affûtée au diamant et produit ainsi un résultat de coupe précis. La protection supplémentaire de la pointe de lame avec œillet de suspension intégré évite d'endommager les bâtiments et les sols ainsi que la lame en elle-même ; de plus, elle permet de suspendre l'appareil au mur pour un encombrement minimal. Une batterie et un chargeur rapide sont inclus.