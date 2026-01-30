Taille-haie à batterie HGE 18-50 Battery Set
Livré avec batterie et chargeur rapide : le taille-haies sans fil HGE 18-50 Battery Set. Sa poignée orientable sur 180° et le collecteur de déchets garantissent une taille confortable des haies.
Finis les épaules et bras fatigués pendant le travail : grâce à la poignée orientable sur 180°, le taille-haie fonctionnant sur batterie HGE 18-50 Battery Set permet à tout moment d'adopter une position de travail confortable, par exemple pour les coupes verticales. Par ailleurs, le taille-haie sans fil est équipé d'une multitude de fonctions pratiques. La mise en route en sécurité à deux mains empêche par exemple tout démarrage accidentel de l'appareil. La fonction de scie permet également de tailler aisément les grosses branches. Le collecteur de déchets empêche en outre les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène directement par terre. La lame du taille-haie sans fil est affûtée au diamant et produit ainsi un résultat de coupe précis. La protection supplémentaire de la pointe de lame avec œillet de suspension intégré évite d'endommager les bâtiments et les sols ainsi que la lame en elle-même ; de plus, elle permet de suspendre l'appareil au mur pour un encombrement minimal. Une batterie et un chargeur rapide sont inclus.
Caractéristiques et avantages
Poignée orientableLa poignée est orientable sur 180° en plusieurs paliers pour une position de travail confortable.
Collecteur de déchetsEmpêche les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène confortablement par terre devant l'utilisateur.
Fonction de scieParticulièrement pratique pour les haies comportant de grosses branches par endroits.
Lame affûtée au diamant
- La lame garantit un résultat de coupe précis.
Design ergonomique de la poignée
- Pour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
Guide-chaîne
- Protège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
- Avec suspension intégrée pour un rangement pratique sur le mur.
Mise en route en sécurité à deux mains
- Empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|50
|Espacement des dents (mm)
|22
|Réglage de la vitesse
|Non
|Vitesse de coupe (coupes/min)
|2700
|Type de lame de coupe
|Découpé, affûté au diamant
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|2,5
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 325 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 40 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|44 / 83
|Courant de charge (A)
|2,5
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,9
|Poids emballage inclus (kg)
|5,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|970 x 213 x 188
* Hauteur de haie : 1 m, coupe d'un seul côté
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
- Protection des pointes
- Collecteur de déchets
Équipement
- Poignée: orientable
- Fonction de scie
- Guide-chaîne
- OEillet de suspension
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Haies
- Buissons
Accessoires
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées HGE 18-50 Battery Set
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.