Draadloze haagschaar HGE 18-50 Battery Set
Batterij en snellader inbegrepen: de draadloze HGE 18-50 Battery Set haagschaar. Zijn 180° draaibare handgreep en de snoeikam garanderen handig snoeiwerk van uw haag.
Geen vermoeide schouders en armen meer tijdens het werk: Dankzij de 180° roterende handgreep, zorgt de snoerloze heggenschaar HGE 18-50 Battery Set op elk moment voor een comfortabele werkhouding, bijvoorbeeld bij het maken van vertikale zaagsnedes. Bovendien is de heggenschaar uitgerust met tal van handige functies. Het veiligheidscircuit met twee handen voorkomt dat het toestel per ongeluk wordt opgestart. Met de zaagfunctie kan u ook dikkere takken in een wip snijden. De snoeikam werkt ook als een uiterst nuttige hulp: het zorgt ervoor dat de gesnoeide takken niet in de haag vallen, maar gemakkelijk op de grond kunnen worden geveegd. Het mes op de heggenschaar is diamantgeslepen, wat zorgt voor extreem nauwkeurige snijresultaten. De extra mesbeschermer met geïntegreerd ophangoog beschermt gebouwen, vloeren en, natuurlijk, het mes zelf, tegen schade - en maakt het mogelijk om het apparaat aan de muur op te hangen om ruimte te besparen. Een extra voordeel van de HGE 18-50 Battery Set is de zaagfunctie op het einde van het mes. Deze kan worden gebruikt om gemakkelijk dikkere takken te knippen. Andere praktische kenmerken: het antiblokkeersysteem voor werken zonder onderbrekingen. In deze versie is de batterij en de snellader inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Draaibare achterste handgreepDe handgreep kan 180° worden gedraaid in verschillende fases om zo een comfortabele werkhouding te bieden.
SnoeikamVeegt de gesnoeide takken die normaal gezien in de haag zouden vallen op een handige manier op de grond voor de gebruiker.
ZaagfunctieBijzonder handig voor hagen met soms wat dikkere takken.
Diamantgeslepen messen
- De messen zorgen voor precieze snijresultaten.
Ergonomisch ontworpen greep
- Voor een aangename en veilige greep zelfs gedurende langere werktijden.
Tipbescherming
- Beschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.
- Met een geïntegreerd ophangpunt voor een praktische opberging aan de muur.
2-handig veiligheidscircuit
- Tegen onbedoeld opstarten van de heggenschaar.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare batterij kan in alle Kärcher-toestellen van het 18 V Battery Power-platform worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Kniplengte (cm)
|50
|Tandafstand (mm)
|22
|Snelheidsregeling
|nee
|Snelheid van het snijblad (snedes/min)
|2700
|Type mes:
|Geponst, diamantgeslepen
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Performantie per batterijlading (m)
|max. 325 (2,5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 40 (2,5 Ah)
|Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min)
|44 / 83
|Laadstroom (A)
|2,5
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|970 x 213 x 188
* Hoogte van de haag: 1 m, éénzijdig snijden
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
- Lader: 18 V Battery Power snellader (1 st.)
- Mesbescherming
- Snoeikam
Uitvoering
- Handgreep: draaibaar
- Zaagfunctie
- Tipbescherming
- Ophangoog
Videos
Toepassingen
- Hagen, struiken
- Struiken
Toebehoren
Alle toestellen met dezelfde batterij
Onderdelen HGE 18-50 Battery Set
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.