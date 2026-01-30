Geen vermoeide schouders en armen meer tijdens het werk: Dankzij de 180° roterende handgreep, zorgt de snoerloze heggenschaar HGE 18-50 Battery Set op elk moment voor een comfortabele werkhouding, bijvoorbeeld bij het maken van vertikale zaagsnedes. Bovendien is de heggenschaar uitgerust met tal van handige functies. Het veiligheidscircuit met twee handen voorkomt dat het toestel per ongeluk wordt opgestart. Met de zaagfunctie kan u ook dikkere takken in een wip snijden. De snoeikam werkt ook als een uiterst nuttige hulp: het zorgt ervoor dat de gesnoeide takken niet in de haag vallen, maar gemakkelijk op de grond kunnen worden geveegd. Het mes op de heggenschaar is diamantgeslepen, wat zorgt voor extreem nauwkeurige snijresultaten. De extra mesbeschermer met geïntegreerd ophangoog beschermt gebouwen, vloeren en, natuurlijk, het mes zelf, tegen schade - en maakt het mogelijk om het apparaat aan de muur op te hangen om ruimte te besparen. Een extra voordeel van de HGE 18-50 Battery Set is de zaagfunctie op het einde van het mes. Deze kan worden gebruikt om gemakkelijk dikkere takken te knippen. Andere praktische kenmerken: het antiblokkeersysteem voor werken zonder onderbrekingen. In deze versie is de batterij en de snellader inbegrepen.