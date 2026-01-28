Bien équilibré, le souffleur de feuilles sans fil 18 V offre une prise en main ergonomique et atteint une vitesse d'air maximale de 210 km/h. Sa buse plate amovible pourvue d'un bord de raclage permet de déplacer les feuilles de manière contrôlée et ciblée ainsi que de décoller les feuilles humides et tassées.