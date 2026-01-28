Souffleur de feuilles à batterie LBL 2 Battery
Le puissant souffleur de feuilles sans fil 18 V de Kärcher atteint une vitesse d'air max. de 210 km/h et convainc par son maniement ergonomique et par son bon équilibrage.
Bien équilibré, le souffleur de feuilles sans fil 18 V offre une prise en main ergonomique et atteint une vitesse d'air maximale de 210 km/h. Sa buse plate amovible pourvue d'un bord de raclage permet de déplacer les feuilles de manière contrôlée et ciblée ainsi que de décoller les feuilles humides et tassées.
Caractéristiques et avantages
Tube de soufflageÉlimination puissante des feuilles et salissures tout autour de la maison et dans le garage.
Buse plate amoviblePour un nettoyage précis et ponctuel. Il est par exemple possible de souffler les feuilles sur un tas.
Bord racleur intégréLes feuilles mouillées et la saleté tassée peuvent être décollées avec le bord de raclage.
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Parfaitement équilibré pour un travail sans effort.
Verrouillage à baïonnette
- Pour un rangement peu encombrant, il suffit de retirer le tube de soufflage.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Vitesse d'air (km/h)
|max. 210
|Débit d'air (m³/h)
|220
|Réglage de la vitesse
|Non
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2
|Poids emballage inclus (kg)
|3,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|975 x 170 x 305
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Tube de soufflage
- Buse plate avec grattoir
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Feuilles mortes
- Déchets verts
- Allées autour de la maison
- Surfaces dans la maison et le jardin