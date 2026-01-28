Draadloze bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery
De krachtige 18 V li-ionaccu bladblazer van Kärcher bereikt een max. luchtsnelheid van 210 km/u h, is ergonomisch in gebruik en heeft een goede werkbalans.
De goed uitgebalanceerde bladblazer met 18 V li-ionaccu ligt ergonomisch in de hand en bereikt een maximale luchtsnelheid van 210 km/u. En dankzij het afneembare platte mondstuk met schraper kunnen bladeren gecontroleerd en gericht worden verplaatst of weggeblazen en kunnen vochtige en aangetrapte bladeren worden losgemaakt.
Kenmerken en voordelen
BlaaspijpKrachtige verwijdering van bladeren en los vuil rondom huis en in de garage.
Afneembaar plat mondstukVoor de nauwkeurige en punctuele reiniging. De bladeren kunnen bijvoorbeeld gericht op een hoop geblazen worden.
Geïntegreerde schraperNatte bladeren en aangetrapt vuil kunnen met de schraper losgemaakt worden.
Ergonomisch ontworpen
- Perfect uitgebalanceerd voor een moeiteloze reiniging.
Bajonetaansluiting
- De blaaspijp kan eenvoudig worden verwijderd zodat het toestel minder plaats inneemt bij het opbergen.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Langdurig en krachtig dankzij de lithium-ion cellen.
- De verwisselbare batterij kan in alle Kärcher-toestellen van het 18 V Battery Power-platform worden gebruikt.
- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Luchtsnelheid (km/u)
|max. 210
|Luchtdebiet (m³/u)
|220
|Snelheidsregeling
|nee
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Prestatie per batterijlading (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|975 x 170 x 305
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Blaaspijp
- Plat mondstuk met schraper
Toepassingen
- Bladeren verwijderen rondom het huis
- Groenafval verwijderen na het trimmen van de haag
- Paden rondom het huis
- Gebieden rondom het huis en de tuin