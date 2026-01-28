Draadloze bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery

De krachtige 18 V li-ionaccu bladblazer van Kärcher bereikt een max. luchtsnelheid van 210 km/u h, is ergonomisch in gebruik en heeft een goede werkbalans.

De goed uitgebalanceerde bladblazer met 18 V li-ionaccu ligt ergonomisch in de hand en bereikt een maximale luchtsnelheid van 210 km/u. En dankzij het afneembare platte mondstuk met schraper kunnen bladeren gecontroleerd en gericht worden verplaatst of weggeblazen en kunnen vochtige en aangetrapte bladeren worden losgemaakt.

Kenmerken en voordelen
Draadloze bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery: Blaaspijp
Blaaspijp
Krachtige verwijdering van bladeren en los vuil rondom huis en in de garage.
Draadloze bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery: Afneembaar plat mondstuk
Afneembaar plat mondstuk
Voor de nauwkeurige en punctuele reiniging. De bladeren kunnen bijvoorbeeld gericht op een hoop geblazen worden.
Draadloze bladblazer Bladblazer LBL 2 Battery: Geïntegreerde schraper
Geïntegreerde schraper
Natte bladeren en aangetrapt vuil kunnen met de schraper losgemaakt worden.
Ergonomisch ontworpen
  • Perfect uitgebalanceerd voor een moeiteloze reiniging.
Bajonetaansluiting
  • De blaaspijp kan eenvoudig worden verwijderd zodat het toestel minder plaats inneemt bij het opbergen.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
  • Langdurig en krachtig dankzij de lithium-ion cellen.
  • De verwisselbare batterij kan in alle Kärcher-toestellen van het 18 V Battery Power-platform worden gebruikt.
  • Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
Specificaties

Technische gegevens

Batterij aangedreven apparaat
Battery platform 18 V Battery platform
Luchtsnelheid (km/u) max. 210
Luchtdebiet (m³/u) 220
Snelheidsregeling nee
Batterij type Lithium-Ion batterij
Stroomsoort (V) 18
Prestatie per batterijlading (m²) max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5 Ah)
Werktijd per batterijlading (min) max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5 Ah)
Kleur Geel
Gewicht zonder toebehoren (kg) 2
Gewicht (incl. doos) (kg) 3,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 975 x 170 x 305

Inbegrepen bij levering

  • Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
  • Blaaspijp
  • Plat mondstuk met schraper
Toepassingen
  • Bladeren verwijderen rondom het huis
  • Groenafval verwijderen na het trimmen van de haag
  • Paden rondom het huis
  • Gebieden rondom het huis en de tuin
