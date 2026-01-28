De goed uitgebalanceerde bladblazer met 18 V li-ionaccu ligt ergonomisch in de hand en bereikt een maximale luchtsnelheid van 210 km/u. En dankzij het afneembare platte mondstuk met schraper kunnen bladeren gecontroleerd en gericht worden verplaatst of weggeblazen en kunnen vochtige en aangetrapte bladeren worden losgemaakt.