Coupe-bordure à batterie LTR 3-18 Dual
Puissant, efficace et confortable : le puissant moteur de 36 V, alimenté par 2 batteries de 18 V, fait de la tonte du gazon un plaisir. Convient également très bien pour les herbes hautes.
Le coupe-bordures à batterie LTR 3-18 Dual est une solution particulièrement puissante et confortable pour tailler avec précision les pelouses et les bordures de gazon. Le puissant moteur de 36 V est alimenté par 2 batteries lithium-ion de 18 V qui lui fournissent l'énergie nécessaire pour travailler avec puissance. La deuxième poignée réglable et la fonction télescopique pour le manche du coupe-bordures garantissent un travail ergonomique. Le fil de coupe rotatif assure une coupe précise du gazon, tandis que l'étrier de protection des plantes dépliable garantit une distance sûre par rapport aux plantes et aux arbres. Qu'il s'agisse de coins étroits ou d'endroits difficiles dans le jardin, ce coupe-bordures sans fil relève tous les défis. L'angle d'inclinaison réglable de la tête de coupe permet également de tailler sous des obstacles ou sur des talus avec un résultat propre. Le réajustement automatique du fil de coupe garantit toujours une longueur parfaite du fil et une coupe précise.
Caractéristiques et avantages
Puissance de 36 VPuissant moteur de 36 V alimenté par deux batteries lithium-ion de 18 V.
Système de coupe efficaceLe fil de coupe permet d'atteindre facilement les recoins et passages étroits du jardin. Le fil torsadé garantit une coupe précise et un fonctionnement très silencieux.
Taille des borduresTête de coupe orientable pour des bordures de pelouse nettes le long des terrasses et des chemins.
Tête de coupe inclinable
- Taille ergonomique, même sous les obstacles bas tels que les bancs de jardin.
Étrier de protection des plantes dépliable
- Évite d'abîmer les plantes, lors de la taille le long des parterres de fleurs, ou les arbres.
Manche télescopique
- Peut être ajusté à la taille de l'utilisateur. Pour une position de travail droite qui ménage le dos.
Design ergonomique de la poignée
- Poignée caoutchoutée pour une prise en main sûre et un toucher agréable lors du travail.
- L'inclinaison de la deuxième poignée est réglable pour une posture ergonomique et détendue.
Prolongement automatique du fil
- Grâce au réajustement automatique, le fil présente toujours une longueur parfaite.
Utilisation optionnelle de lames de débroussailleuse
- Idéal pour les tâches particulièrement exigeantes telles que le désherbage.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel avec afficheur LCD de la batterie : affichage de l'autonomie restante, du temps de charge restant et de la capacité de la batterie.
- Les deux batteries interchangeables peuvent être utilisées avec tous les autres appareils de la plateforme Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Tension du moteur (V)
|36
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Diamètre du cercle de coupe (cm)
|30
|Outil de coupe
|Tête de fil
|Réajustement du fil
|automatique
|Forme du fil
|tourné
|Diamètre du fil (mm)
|2
|Réglage de la vitesse
|Non
|Régime (tr/min)
|8000
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|2
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2,4
|Poids emballage inclus (kg)
|3,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 350 x 1285
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Sangle d'épaule
Équipement
- Bobine de fil
- Étrier de protection des plantes
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Poignée supplémentaire
- Tête de coupe rotative
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse
Accessoires
Tous les appareils avec la même batterie
Piéces détachées LTR 3-18 Dual
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.