De LTR 3-18 Dual batterij kantentrimmer is een bijzonder krachtige en handige oplossing voor het nauwkeurig trimmen van gazons en grasranden. De krachtige 36 volt motor haalt alle energie die hij nodig heeft uit twee 18 volt lithium-ion batterijen uit het Kärcher batterijplatform en levert indrukwekkende prestaties. De verstelbare tweedelige handgreep en de telescopische functie voor de steel van de trimmer zijn ontworpen met het oog op ergonomie. De roterende snijdraad zorgt voor een nauwkeurig maairesultaat en wordt door de opklapbare plantenbeschermplaat op veilige afstand van planten en bomen gehouden. Of het nu om krappe hoekjes of moeilijke plekjes in de tuin gaat, deze batterijaangedreven kantenmaaier kan elke uitdaging aan. Doordat ook de hoek van de trimmerkop verstelbaar is, bereik je zelfs onder obstakels of op hellingen zuivere trimresultaten. De automatische aanpassing van de trimmerdraad zorgt keer op keer voor een perfecte draadlengte en een nauwkeurige snit. Wordt geleverd zonder batterijen en oplader