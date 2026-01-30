Draadloze kantentrimmer LTR 3-18 Dual
Krachtig, efficiënt en comfortabel – de krachtige 36 V-motor, aangedreven door twee 18 V-batterijen zorgt voor plezier in het trimmen van grasranden. Ook zeer effectief op lang gras.
De LTR 3-18 Dual batterij kantentrimmer is een bijzonder krachtige en handige oplossing voor het nauwkeurig trimmen van gazons en grasranden. De krachtige 36 volt motor haalt alle energie die hij nodig heeft uit twee 18 volt lithium-ion batterijen uit het Kärcher batterijplatform en levert indrukwekkende prestaties. De verstelbare tweedelige handgreep en de telescopische functie voor de steel van de trimmer zijn ontworpen met het oog op ergonomie. De roterende snijdraad zorgt voor een nauwkeurig maairesultaat en wordt door de opklapbare plantenbeschermplaat op veilige afstand van planten en bomen gehouden. Of het nu om krappe hoekjes of moeilijke plekjes in de tuin gaat, deze batterijaangedreven kantenmaaier kan elke uitdaging aan. Doordat ook de hoek van de trimmerkop verstelbaar is, bereik je zelfs onder obstakels of op hellingen zuivere trimresultaten. De automatische aanpassing van de trimmerdraad zorgt keer op keer voor een perfecte draadlengte en een nauwkeurige snit. Wordt geleverd zonder batterijen en oplader
Kenmerken en voordelen
36 V PowerKrachtige 36 V motor aangedreven door twee 18 V lithium-ion batterijen.
Efficiënt snijsysteem.Dankzij de snijfunctie wordt het gemakkelijk werken in hoeken en smalle kantjes in de tuin. De gedraaide snijlijn zorgt voor een precieze snede en een stille bediening.
RandsnijfunctieDraaibare trimmerkop voor schone en scherpe gazonranden langs terrassen en paadjes.
Aanpasbare trimmerkop
- Ergonomische trimmeroplossing, zelfs onder lage obstakels zoals tuinbanken.
Uitklapbare plantenbescherming
- Beschermt planten tegen beschadiging wanneer je langs bloembedden en dichtbij bomen trimt.
Telescopische handgreep
- Aanpasbaar aan de grootte van elke individuele gebruiker. Voor een rechtopstaande werkhouding die rugpijn en letsels voorkomt.
Ergonomisch ontworpen greep
- Handgrepen met rubber voor een veilige grip en extra comfort.
- De hoek van de tweedelige handgreep is verstelbaar voor een ergonomische en ontspannen houding.
Automatische lijnverlenging
- De lijn wordt automatisch aangepast zodat hij steeds de ideale lengte heeft voor de job.
Optimaal gebruik van trimmermessen
- Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve jobs, zoals wieden.
18 V Kärcher Battery Power batterijplatform
- Real Time Technologie met LCD-display: toont de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- De twee verwisselbare batterijen kunnen worden gebruikt met alle andere apparaten in het 18 V Kärcher batterijplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Snijdiameter (cm)
|30
|Draadsnijder
|Snijkop met draad
|Draadverlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerlijn
|gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|2
|Snelheidsregeling
|nee
|Toerental (tr/min)
|8000
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Aantal vereiste batterijen (Stuk(s))
|2
|Performantie per batterijlading (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|2,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 350 x 1285
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Schoudergordel
Uitvoering
- Spoel
- Plantenbescherming
- Kantelverstelling
- Extra handgreep
- Draaibare trimmerkop
Toepassingen
- Tuin
- Gazonranden, bijvoorbeeld langs bloembedden of paden
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.