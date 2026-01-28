La tondeuse à batterie de 18 volts est légère et maniable et possède un puissant moteur sans balais. Les pelouses jusqu'à 350 mètres carrés de superficie sont tondues avec précision en un rien de temps. La largeur de travail est de 34 centimètres. Le réglage de la hauteur de coupe souhaitée s'effectue facilement et de manière centralisée sur 5 niveaux entre 25 et 60 millimètres. Pendant la tonte, la fonction iPower garantit, grâce à une commande intelligente du moteur, que le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe. Lors de la tonte en bordure ou le long d'une arête, des guide-herbes redressent les brins d'herbe, ce qui permet de mieux les saisir. Avec le système de tonte 2 en 1, l'herbe coupée est répartie uniformément sur la pelouse comme engrais naturel pendant le paillage ou collectée dans le bac de ramassage d'une capacité de 35 litres – pour une session de tonte prolongée sans interruption. Le guidon est réglable en hauteur pour garantir une posture de travail agréable. Lorsque la tringlerie est pliée, le rangement est possible avec un encombrement minimal. Pour un transport facile dans les escaliers et sur les paliers, des poignées de transport ont été intégrées. Compatible avec toutes les batteries interchangeables de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.