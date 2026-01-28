Tondeuse à batterie LMO 3-18
Légère et maniable : la tondeuse à batterie 18 V dotée d'un puissant moteur sans balais et d'une largeur de coupe de 34 cm, adaptée aux pelouses jusqu'à 350 m² de superficie.
La tondeuse à batterie de 18 volts est légère et maniable et possède un puissant moteur sans balais. Les pelouses jusqu'à 350 mètres carrés de superficie sont tondues avec précision en un rien de temps. La largeur de travail est de 34 centimètres. Le réglage de la hauteur de coupe souhaitée s'effectue facilement et de manière centralisée sur 5 niveaux entre 25 et 60 millimètres. Pendant la tonte, la fonction iPower garantit, grâce à une commande intelligente du moteur, que le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe. Lors de la tonte en bordure ou le long d'une arête, des guide-herbes redressent les brins d'herbe, ce qui permet de mieux les saisir. Avec le système de tonte 2 en 1, l'herbe coupée est répartie uniformément sur la pelouse comme engrais naturel pendant le paillage ou collectée dans le bac de ramassage d'une capacité de 35 litres – pour une session de tonte prolongée sans interruption. Le guidon est réglable en hauteur pour garantir une posture de travail agréable. Lorsque la tringlerie est pliée, le rangement est possible avec un encombrement minimal. Pour un transport facile dans les escaliers et sur les paliers, des poignées de transport ont été intégrées. Compatible avec toutes les batteries interchangeables de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Caractéristiques et avantages
Puissant moteur sans balaisPuissance élevée et durée de vie prolongée de l'appareil
iPowerPuissance supplémentaire et autonomie optimisée de la batterie. Grâce à la commande intelligente du moteur, le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe pendant la tonte.
Système de tonte 2 en 1L'herbe coupée est efficacement collectée dans le bac de ramassage pendant la tonte. Fonction mulching : en utilisant l'obturateur mulching, l'herbe coupée est répartie sur la pelouse afin de servir d'engrais naturel. Lame d'acier affûtée pour un résultat de coupe net sans brins d'herbe effilochés.
Remplissage optimal du bac de ramassage
- Grâce à l'écoulement optimisé de l'air, le bac de ramassage se remplit jusqu'à 95 %. Cela permet un travail prolongé sans interruptions.
Indicateur de niveau de remplissage
- La trappe sur le bac de ramassage se ferme lorsque celui-ci est entièrement rempli et doit être vidé.
Réglage confortable de la hauteur de coupe
- La hauteur de coupe souhaitée peut être réglée sur 5 niveaux dans une plage de 25 à 60 mm, et ce, d'un seul geste.
Permet de tondre jusqu'en bordure de pelouse
- Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe près des bordures.
Design peu encombrant
- Le bac de ramassage textile peut être plié pour un rangement à encombrement minimal à même la tondeuse.
- Le guidon rabattable permet un rangement peu encombrant.
Poignée intégrée
- Poignée intégrée pour un transport aisé.
Conception ergonomique
- Le guidon permet un ajustement individuel en fonction de la taille de l'utilisateur afin de garantir une posture de travaille droite à tout moment.
- Poignée en mousse pour une prise en main sûre et un toucher agréable.
- L'étrier d'activation qui s'étend sur toute la largeur du guidon permet une utilisation confortable.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Largeur de coupe (cm)
|34
|Hauteur de coupe (mm)
|25 - 60
|Réglage de la hauteur de coupe
|5 fois
|Volume de la cuve de ramassage (l)
|35
|Entraînement
|Moteur sans balais
|Régime (tr/min)
|3500
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|12,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Kit de paillage
- Bac de ramassage
Équipement
- Couteaux
- Guidon réglable en hauteur
- Poignée intégrée
- Indicateur de niveau de remplissage
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pelouse