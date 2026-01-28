De 18-volt batterijaangedreven grasmaaier is licht, wendbaar en heeft een krachtige borstelloze motor. Gazons tot 350 vierkante meter worden snel en nauwkeurig gemaaid. De werkbreedte bedraagt ​​34 ​​centimeter. De snijhoogte kan eenvoudig naar wens worden aangepast op een van de vijf niveaus, variërend van 25 tot 60 millimeter. Dankzij de intelligente motorbesturing van de iPower-functie past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan. Wanneer randen of borders moeten worden gemaaid, richten de gazonkammen de grassprieten recht voor een betere vangstsnelheid. Met het 2-in-1 maaisysteem worden de grasresten gelijkmatig over het gazon verdeeld als natuurlijke meststof tijdens het mulchen of opgevangen in de 35 liter grasopvangbak - voor langer onafgebroken maaien. De geleidebeugel is in hoogte verstelbaar voor een comfortabele werkhouding. Wanneer het frame is opgeklapt, neemt het minder ruimte in beslag bij het opbergen. Er zijn geïntegreerde transporthandgrepen om gemakkelijk trappen op en over treden te dragen. Te gebruiken met alle verwisselbare batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform. Exclusief batterij en oplader.