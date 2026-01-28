Draadloze grasmaaier LMO 3-18
Lichtgewicht en wendbaar: 18 V batterij-aangedreven grasmaaier met een krachtige, borstelloze motor en een snijbreedte van 34 cm, geschikt voor gazons tot 350 m². Batterij en lader niet meegeleverd.
De 18-volt batterijaangedreven grasmaaier is licht, wendbaar en heeft een krachtige borstelloze motor. Gazons tot 350 vierkante meter worden snel en nauwkeurig gemaaid. De werkbreedte bedraagt 34 centimeter. De snijhoogte kan eenvoudig naar wens worden aangepast op een van de vijf niveaus, variërend van 25 tot 60 millimeter. Dankzij de intelligente motorbesturing van de iPower-functie past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan. Wanneer randen of borders moeten worden gemaaid, richten de gazonkammen de grassprieten recht voor een betere vangstsnelheid. Met het 2-in-1 maaisysteem worden de grasresten gelijkmatig over het gazon verdeeld als natuurlijke meststof tijdens het mulchen of opgevangen in de 35 liter grasopvangbak - voor langer onafgebroken maaien. De geleidebeugel is in hoogte verstelbaar voor een comfortabele werkhouding. Wanneer het frame is opgeklapt, neemt het minder ruimte in beslag bij het opbergen. Er zijn geïntegreerde transporthandgrepen om gemakkelijk trappen op en over treden te dragen. Te gebruiken met alle verwisselbare batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform. Exclusief batterij en oplader.
Kenmerken en voordelen
Krachtige borstelloze motorHoge prestaties en langere levensduur van het product
iPowerExtra prestaties en geoptimaliseerde batterijduur. Dankzij de intelligente motorregeling past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan.
2-in-1 maaisysteemHet gemaaide gras wordt efficiënt opgevangen in de grasopvangzak tijdens het maaien. Mulchfunctie: door het gebruik van de mulchplug wordt het gemaaide gras als natuurlijke meststof over het gazon verspreid. Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprieten.
Effectieve vulling van de grasopvangbak
- Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom vult de grasopvangbak tot 95%. Dit betekent minder stilstand tijdens het werk.
Niveau-indicatie
- De klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze volledig vol is en geleegd moet worden.
Handige maaihoogte-instelling
- Met slechts één beweging kan de gewenste maaihoogte worden aangepast naar een van de vijf niveaus, variërend van 25 tot 60 mm.
Maait tot de rand van het gazon
- De graskammen vangen automatisch het gras op dat tot aan de rand groeit.
Plaatsbesparend design
- De textielen grasopvangzak kan extreem klein worden opgevouwen en neemt heel weinig plaats in als hij op de grasmaaier is opgeborgen.
- De inklapbare duwbeugel zorgt voor een plaatsbesparende opberging.
Geïntegreerde draaggreep
- Geïntegreerde draaggreep voor eenvoudig transport.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De duwbeugel kan worden aangepast aan elke individuele lichaamslengte, zodat u ten allen tijd rechtop kan blijven werken.
- Dankzij het schuimrubberen handvat kan u het toestel veilig en comfortabel vasthouden.
- De volledige controlebeugel op de duwhendel maakt het gebruik eenvoudig.
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Battery platform
|18 V Battery platform
|Maaibreedte (cm)
|34
|Maaihoogte (mm)
|25 - 60
|Instelling maaihoogte
|5x
|Inhoud grasopvangzak (l)
|35
|Aandrijving
|Motor zonder koolborstels
|Toerental (tr/min)
|3500
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|18
|Performantie per batterijlading (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5 Ah)
|Werktijd per batterijlading (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|12,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Inbegrepen bij levering
- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Mulch kit
- Grasopvangzak
Uitvoering
- Mes
- Geleidehendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde draaggreep
- Niveau-indicatie
Videos
Toepassingen
- Tuin