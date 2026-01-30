Tondeuse à batterie LMO 4-18 Dual
Alimentée par 2 batteries de 18 V pour un puissant moteur de 36 V et une largeur de coupe de 37 cm – l'idéal pour les pelouses jusqu'à 450 m².
Performante et très mobile : alimentée par 2 batteries de 18 V et un moteur de 36 V sans balais, la LMO 4-18 Dual est la solution idéale pour les pelouses jusqu'à 450 m². Son faible poids rend cette tondeuse particulièrement maniable et mobile. Elle offre une bonne manœuvrabilité, même en terrain accidenté ou pour contourner des obstacles. La largeur de travail est de 37 cm et un réglage centralisé de la hauteur de coupe permet d'ajuster la hauteur de coupe sur 5 niveaux entre 25 et 65 mm. En outre, la fonction iPower garantit, grâce à une commande intelligente du moteur, que le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe pendant la tonte. Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe, y compris près des bordures. Avec le système de tonte 2 en 1, la matière coupée est répartie uniformément sur la pelouse comme engrais par le biais d'un obturateur mulching ou collectée dans le grand bac de ramassage d'une capacité de 40 litres – pour une session de tonte prolongée sans interruption. Le guidon est réglable en hauteur pour garantir une posture de travail agréable. Lorsque la tringlerie est pliée, le rangement est possible avec un encombrement minimal. Pour le transport dans les escaliers et sur les paliers, une grande poignée de transport solide a été intégrée. Compatible avec toutes les batteries interchangeables de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Caractéristiques et avantages
18 V + 18 V = 36 V de puissancePuissant moteur de 36 V alimenté par 2 batteries Li-Ion de 18 V.
Puissant moteur sans balaisPour une autonomie plus longue et une meilleure durée de vie de l'outil.
iPowerPuissance supplémentaire et autonomie optimisée de la batterie. Grâce à la commande intelligente du moteur, le régime s'ajuste automatiquement à l'état de l'herbe pendant la tonte.
Système de tonte 2 en 1
- L'herbe coupée est efficacement collectée dans le bac de ramassage pendant la tonte.
- Fonction mulching : en utilisant l'obturateur mulching, l'herbe coupée est répartie sur la pelouse afin de servir d'engrais naturel.
- Lame d'acier affûtée pour un résultat de coupe net sans brins d'herbe effilochés.
Remplissage optimal du bac de ramassage
- Grâce à l'écoulement optimisé de l'air, le bac de ramassage se remplit jusqu'à 95 %. Cela permet un travail prolongé sans interruptions.
Réglage simple de la hauteur de coupe
- La hauteur de coupe peut être réglée sur 5 niveaux entre 25 et 65 mm, et ce, d'un seul geste en tout confort.
Permet de tondre jusqu'en bordure de pelouse
- Les guide-herbes saisissent automatiquement l'herbe près des bordures.
Design peu encombrant
- Le bac de ramassage textile peut être plié pour un rangement à encombrement minimal à même la tondeuse.
- Le guidon rabattable permet un rangement peu encombrant.
Poignée intégrée
- Poignée intégrée pour un transport aisé.
Conception ergonomique
- Le guidon permet un ajustement individuel en fonction de la taille de l'utilisateur afin de garantir une posture de travaille droite à tout moment.
- Poignée en mousse pour une prise en main sûre et un toucher agréable.
Spécifications
Données techniques
|Tension du moteur (V)
|36
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Largeur de coupe (cm)
|37
|Hauteur de coupe (mm)
|25 - 65
|Réglage de la hauteur de coupe
|5 fois
|Volume de la cuve de ramassage (l)
|40
|Entraînement
|Moteur sans balais
|Régime (tr/min)
|3500
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|2
|Autonomie par charge de batterie * (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|14,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Inclus dans la livraison
- Version: Batteries et chargeur non inclus
- Kit de paillage
- Bac de ramassage
Équipement
- Couteaux
- Guidon réglable en hauteur
- Poignée intégrée
- Indicateur de niveau de remplissage
Domaines d'utilisation
- Pelouse
